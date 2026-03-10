Zdarzenie na stacji metra. Wprowadzono komunikację zastępczą. Ogromne utrudnienia i ruch w pętli
Poważne utrudnienia w warszawskim metrze. Z powodu zdarzenia na stacji Wilanowska ruch na jednej z najważniejszych linii komunikacyjnych stolicy został zakłócony. Pociągi metra linii M1 nie kursują na całej trasie, co powoduje ogromne problemy dla pasażerów w godzinach intensywnego ruchu. Za informację dziękujemy Czytelniczkom Marcie i Maksymilianie.
Władze transportu miejskiego potwierdziły, że linia została podzielona na dwa odcinki, a podróżni muszą liczyć się z opóźnieniami i koniecznością przesiadek.
Metro kursuje tylko w dwóch fragmentach
Obecnie pociągi linii M1 jeżdżą w dwóch oddzielnych pętlach:
-
Kabaty – Stokłosy
-
Politechnika – Młociny
Odcinek pomiędzy tymi stacjami został wyłączony z normalnego ruchu, co oznacza, że pasażerowie podróżujący przez południową część miasta muszą korzystać z transportu zastępczego.
Autobusy zastępcze za metro
Aby ograniczyć chaos komunikacyjny, uruchomiono specjalną linię autobusową Za Metro, która kursuje na trasie:
Metro Politechnika – Waryńskiego – Batorego – Aleja Niepodległości – Aleja Wilanowska – Rolna – Aleja Harcerzy Rzeczypospolitej – Aleja KEN – Metro Stokłosy.
Autobusy mają przejąć ruch pasażerski na wyłączonym odcinku metra.
Utrudnienia dla tysięcy pasażerów
Linia M1 to jedna z najbardziej obciążonych tras komunikacyjnych w Warszawie. Każde zakłócenie w jej funkcjonowaniu oznacza poważne utrudnienia dla tysięcy mieszkańców, którzy codziennie korzystają z metra, aby dostać się do pracy, szkoły czy na uczelnie.
Na razie nie podano dokładnych informacji, jak długo potrwają utrudnienia.
Pasażerowie powinni przygotować się na opóźnienia, tłok w autobusach oraz wydłużony czas podróży.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.