Zdarzenie na stacji metra. Wprowadzono komunikację zastępczą. Ogromne utrudnienia i ruch w pętli

10 marca 2026 19:50 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Poważne utrudnienia w warszawskim metrze. Z powodu zdarzenia na stacji Wilanowska ruch na jednej z najważniejszych linii komunikacyjnych stolicy został zakłócony. Pociągi metra linii M1 nie kursują na całej trasie, co powoduje ogromne problemy dla pasażerów w godzinach intensywnego ruchu. Za informację dziękujemy Czytelniczkom Marcie i Maksymilianie. 

Fot. Czytelniczka

Zobacz również:

Władze transportu miejskiego potwierdziły, że linia została podzielona na dwa odcinki, a podróżni muszą liczyć się z opóźnieniami i koniecznością przesiadek.

Metro kursuje tylko w dwóch fragmentach

Obecnie pociągi linii M1 jeżdżą w dwóch oddzielnych pętlach:

Odcinek pomiędzy tymi stacjami został wyłączony z normalnego ruchu, co oznacza, że pasażerowie podróżujący przez południową część miasta muszą korzystać z transportu zastępczego.

Autobusy zastępcze za metro

Aby ograniczyć chaos komunikacyjny, uruchomiono specjalną linię autobusową Za Metro, która kursuje na trasie:

Metro Politechnika – Waryńskiego – Batorego – Aleja Niepodległości – Aleja Wilanowska – Rolna – Aleja Harcerzy Rzeczypospolitej – Aleja KEN – Metro Stokłosy.

Autobusy mają przejąć ruch pasażerski na wyłączonym odcinku metra.

Utrudnienia dla tysięcy pasażerów

Linia M1 to jedna z najbardziej obciążonych tras komunikacyjnych w Warszawie. Każde zakłócenie w jej funkcjonowaniu oznacza poważne utrudnienia dla tysięcy mieszkańców, którzy codziennie korzystają z metra, aby dostać się do pracy, szkoły czy na uczelnie.

Na razie nie podano dokładnych informacji, jak długo potrwają utrudnienia.

Pasażerowie powinni przygotować się na opóźnienia, tłok w autobusach oraz wydłużony czas podróży.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl