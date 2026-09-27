Zderzenie 14-latka na hulajnodze z autem pod Warszawą. Policja pouczyła nastolatka, rodzic ukarany mandatem
Do niebezpiecznie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło w gminie Dębe Wielkie w powiecie mińskim. 14-letni chłopiec jadący hulajnogą elektryczną uderzył w samochód osobowy marki Volvo, za którego kierownicą siedziała 33-letnia kobieta. Choć kolizja skończyła się bez obrażeń u uczestników, na miejsce wezwano patrol Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. Finał interwencji to pouczenie i rozmowa profilaktyczna z nastolatkiem oraz mandat w wysokości 300 złotych dla jednego z rodziców za udostępnienie pojazdu osobie bez wymaganych uprawnień.
Brak karty rowerowej i mandat dla rodzica. Ramy prawne korzystania z hulajnóg
Mundurowi ustalili, że 14-latek poruszał się hulajnogą elektryczną bez wymaganych prawem dokumentów oraz nie stosował się do zasad bezpiecznego ruchu drogowego. Jak przekazała młodszy aspirant Paula Antolak z policji w Mińsku Mazowieckim, funkcjonariusz przeprowadził z małoletnim szczegółową rozmowę edukacyjną na temat zagrożeń wynikających z braku znajomości przepisów. Jednocześnie konsekwencje finansowe ponieśli rodzice, którym wystawiono mandat w wysokości 300 zł za powierzenie sprzętu osobie nieuprawnionej.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.), do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 do 18 lat wymagane jest posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 albo T. Osoby pełnoletnie mogą poruszać się takimi pojazdami bez dodatkowych uprawnień. Z kolei powierzenie pojazdu osobie nieposiadającej wymaganych dokumentów stanowi wykroczenie uregulowane w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2023 r. poz. 2119 z późn. zm.).
Hulajnogi w aglomeracji warszawskiej. Kontrole na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu
Zdarzenie w powiecie mińskim wpisuje się w szerszy problem związany z masowym wykorzystywaniem urządzeń transportu osobistego (UTO) w całej aglomeracji warszawskiej. W gęsto zaludnionych stołecznych dzielnicach, takich jak Śródmieście, Wola czy Mokotów, hulajnogi elektryczne stały się codziennym środkiem lokomocji młodzieży szkolnej oraz dorosłych dojeżdżających do węzłów przesiadkowych.
Stołeczna drogówka oraz podstołeczne komendy prowadzą regularne działania kontrolne na ścieżkach rowerowych i chodnikach Śródmieścia, Mokotowa czy Woli. Policjanci przypominają, że udostępnienie nastolatkowi elektrycznej hulajnogi bez wcześniejszego upewnienia się, że posiada on kartę rowerową, obciąża bezpośrednio konto rodziców lub prawnych opiekunów, którzy ponoszą prawną i finansową odpowiedzialność za bezpieczeństwo nieletnich na drodze.
Jak krok po kroku bezpiecznie i zgodnie z prawem korzystać z hulajnogi elektrycznej
Zobacz zestaw kluczowych zasad dotyczących poruszania się hulajnogą elektryczną przez nieletnich:
- Uzyskaj kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM/A1/B1/T – młodzież w wieku od 10 do 18 lat musi posiadać odpowiednie uprawnienia.
- Pamiętaj o odpowiedzialności rodziców – udostępnienie hulajnogi dziecku bez uprawnień grozi mandatem w wysokości 300 zł.
- Poruszaj się po drogach dla rowerów i pasach rowerowych – korzystaj z chodnika tylko wyjątkowo, gdy brak jest ścieżki, a dozwolona prędkość na jezdni przekracza 30 km/h.
- Zachowaj ostrożność na skrzyżowaniach i przy dojeździe do jezdni – zawsze ustępuj pierwszeństwa pieszym i pojazdom poruszającym się drogą z pierwszeństwem.
- Stosuj się do ograniczenia prędkości do 20 km/h – bezpieczna jazda na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu wymaga dostosowania prędkości do warunków drogowych.
Źródło: tvnwarszawa
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.