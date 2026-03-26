Zderzenie aut na Pradze, jedno dachowało. Duże utrudnienia w ruchu
Do groźnego zdarzenia drogowego doszło 26 marca kilka minut po godzinie 9:00 na Pradze-Północ. Na skrzyżowaniu ulic Targowej i Ząbkowskiej zderzyły się dwa samochody osobowe – BMW oraz Nissan. Siła uderzenia była na tyle duża, że jeden z pojazdów dachował
Przebieg zdarzenia i działania służb
Według ustaleń policji, kierujący BMW poruszał się ulicą Targową w kierunku dworca, gdzie uderzył w Nissana. W wyniku kolizji Nissan wywrócił się na dach. Relacje świadków wskazują, że przyczyną wypadku mogło być zignorowanie czerwonego światła przez jednego z uczestników ruchu.
Na miejscu natychmiast pojawiły się wszystkie służby: policja, straż pożarna oraz zespół ratownictwa medycznego. Aspirant sztabowa Katarzyna Trąbińska z Komendy Stołecznej Policji potwierdziła, że obaj kierowcy byli trzeźwi. Poszkodowana została pasażerka Nissana, która przy pomocy strażaków opuściła pojazd i została przetransportowana do szpitala.
Utrudnienia w ruchu i paraliż Pragi
Wypadek spowodował potężne zatory w tej części Warszawy. Służby zablokowały 2 pasy ulicy Ząbkowskiej oraz wstrzymały ruch w ciągu ulicy Targowej w kierunku Bródna. Nad udrożnieniem przejazdu pracował nadzór ruchu, jednak kierowcy muszą liczyć się ze sporymi korkami.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.