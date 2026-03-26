Zderzenie aut na Pradze, jedno dachowało. Duże utrudnienia w ruchu

26 marca 2026 11:00 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło 26 marca kilka minut po godzinie 9:00 na Pradze-Północ. Na skrzyżowaniu ulic Targowej i Ząbkowskiej zderzyły się dwa samochody osobowe – BMW oraz Nissan. Siła uderzenia była na tyle duża, że jeden z pojazdów dachował

Fot. Warszawa w Pigułce

Przebieg zdarzenia i działania służb

Według ustaleń policji, kierujący BMW poruszał się ulicą Targową w kierunku dworca, gdzie uderzył w Nissana. W wyniku kolizji Nissan wywrócił się na dach. Relacje świadków wskazują, że przyczyną wypadku mogło być zignorowanie czerwonego światła przez jednego z uczestników ruchu.

Na miejscu natychmiast pojawiły się wszystkie służby: policja, straż pożarna oraz zespół ratownictwa medycznego. Aspirant sztabowa Katarzyna Trąbińska z Komendy Stołecznej Policji potwierdziła, że obaj kierowcy byli trzeźwi. Poszkodowana została pasażerka Nissana, która przy pomocy strażaków opuściła pojazd i została przetransportowana do szpitala.

Utrudnienia w ruchu i paraliż Pragi

Wypadek spowodował potężne zatory w tej części Warszawy. Służby zablokowały 2 pasy ulicy Ząbkowskiej oraz wstrzymały ruch w ciągu ulicy Targowej w kierunku Bródna. Nad udrożnieniem przejazdu pracował nadzór ruchu, jednak kierowcy muszą liczyć się ze sporymi korkami.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
