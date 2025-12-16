Zderzenie aut na trasie S7. Trasa zamknięta w kierunku Warszawy
Trasa S7 w kierunku Warszawy została całkowicie zablokowana po zderzeniu dwóch samochodów osobowych w miejscowości Zgorzała pod Piasecznem. Jedna osoba została ranna i trafiła pod opiekę ratowników, a kierowcy muszą liczyć się z kilkukilometrowym korkiem.
Trasa S7 zablokowana po wypadku w Zgorzałej. Utrudnienia w kierunku Warszawy
Na trasie S7 w miejscowości Zgorzała pod Piasecznem doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku wypadku droga w kierunku Warszawy została całkowicie zablokowana. Jedna osoba odniosła obrażenia i trafi do szpitala.
Do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 15. Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o 15.08 i na miejsce skierowała cztery zastępy. Jak przekazał mł. bryg. Łukasz Darmofalski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, w kolizji brały udział dwa pojazdy osobowe, którymi podróżowali wyłącznie kierowcy.
Jedna z osób została poszkodowana i znajduje się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Została przewieziona do szpitala. Drugi kierowca nie wymagał pomocy medycznej.
Po wypadku trasa S7 w kierunku Warszawy została całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz policja, która ustala okoliczności zdarzenia. Według danych z map Google korek ma około trzech kilometrów i stopniowo się wydłuża.
Kierowcy powinni liczyć się z poważnymi utrudnieniami i – jeśli to możliwe – wybierać trasy alternatywne. Nie podano jeszcze informacji, kiedy ruch zostanie przywrócony.
