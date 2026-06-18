Zderzenie auta z tramwajem na Mokotowie. Ruch tramwajowy wstrzymany
W Al. Niepodległości na wysokości ul. Woronicza na Mokotowie doszło do zderzenia samochodu osobowego z tramwajem. Ruch tramwajowy jest wstrzymany.
Do zdarzenia doszło po godz. 21 na skrzyżowaniu Al. Niepodległości z ulicą Woronicza. Zderzyły się auto osobowe marki Toyota i tramwaj linii 31.
Na miejscu nie ma jeszcze służb, ale z pierwszych informacji wynika, że nikt nie ucierpiał.
Ruch tramwajowy na skrzyżowaniu jest zablokowany.
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