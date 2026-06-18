Zderzenie auta z tramwajem na Mokotowie. Ruch tramwajowy wstrzymany

18 czerwca 2026 21:31 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W Al. Niepodległości na wysokości ul. Woronicza na Mokotowie doszło do zderzenia samochodu osobowego z tramwajem. Ruch tramwajowy jest wstrzymany.

Zderzenie w Al. Niepodległości.
Zderzenie w Al. Niepodległości. Fot. Warszawa w Pigułce

Do zdarzenia doszło po godz. 21 na skrzyżowaniu Al. Niepodległości z ulicą Woronicza. Zderzyły się auto osobowe marki Toyota i tramwaj linii 31.

Na miejscu nie ma jeszcze służb, ale z pierwszych informacji wynika, że nikt nie ucierpiał.

Ruch tramwajowy na skrzyżowaniu jest zablokowany.

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