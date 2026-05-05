Zderzenie auta z tramwajem w Warszawie. Ogromne utrudnienia na Puławskiej i al. Lotników
Poważne utrudnienia w komunikacji miejskiej w Warszawie. W rejonie skrzyżowania ulicy Puławskiej i alei Lotników doszło do zderzenia samochodu osobowego z tramwajem. Przejazd został zablokowany, a na miejscu pracują policja oraz straż pożarna.
Z powodu zdarzenia tramwaje i autobusy skierowano na trasy objazdowe. Problemy dotyczą linii tramwajowych 4 i 10 oraz autobusów 189, 193, 317, 401 i 402. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami i zmianami w kursowaniu pojazdów.
Tramwaje linii 4 i 10 jadące w kierunku pętli Wyścigi zostały skrócone do pętli Metro Wilanowska. Autobusy linii 189, 193, 317, 401 i 402 kursują objazdem przez Wałbrzyską, Puławską, al. Wilanowską, Modzelewskiego i al. Lotników.
Na miejscu służby zabezpieczają teren i ustalają okoliczności zdarzenia. Policjanci będą wyjaśniać, jak doszło do zderzenia auta z tramwajem. Strażacy pomagają w działaniach technicznych i zabezpieczają miejsce kolizji.
Utrudnienia mogą potrwać do czasu zakończenia pracy służb i odblokowania przejazdu. Osoby podróżujące przez Mokotów powinny omijać rejon Puławskiej i al. Lotników oraz sprawdzać aktualne komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego.
