Zderzenie autobusu miejskiego z dwiema taksówkami na Trasie Łazienkowskiej. Są utrudnienia
Na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie doszło do kolizji autobusu komunikacji miejskiej z dwoma samochodami wykorzystywanymi jako taksówki. Zdarzenie spowodowało utrudnienia w ruchu w kierunku Ochoty. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.
Do zdarzenia doszło na Trasie Łazienkowskiej w kierunku Ochoty, na wysokości Torwaru. Według wstępnych ustaleń autobus miejski zderzył się z dwiema Toyotami świadczącymi usługi przewozu osób.
Na miejsce skierowano policję oraz służby odpowiedzialne za nadzór ruchu. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce kolizji i wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
Na szczęście w wyniku kolizji nikt nie ucierpiał. Uszkodzone zostały jedynie pojazdy biorące udział w zdarzeniu.
Kierowcy musieli jednak liczyć się z utrudnieniami na Trasie Łazienkowskiej w kierunku Ochoty. W miejscu zdarzenia ruch odbywał się z ograniczeniami, co mogło powodować tworzenie się zatorów.
Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.