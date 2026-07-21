Zderzenie autobusu miejskiego z dwiema taksówkami na Trasie Łazienkowskiej. Są utrudnienia

21 lipca 2026 14:04 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie doszło do kolizji autobusu komunikacji miejskiej z dwoma samochodami wykorzystywanymi jako taksówki. Zdarzenie spowodowało utrudnienia w ruchu w kierunku Ochoty. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Autobus Fot. Warszawa w Pigułce
Autobus Fot. Warszawa w Pigułce

Do zdarzenia doszło na Trasie Łazienkowskiej w kierunku Ochoty, na wysokości Torwaru. Według wstępnych ustaleń autobus miejski zderzył się z dwiema Toyotami świadczącymi usługi przewozu osób.

Zobacz również:

Na miejsce skierowano policję oraz służby odpowiedzialne za nadzór ruchu. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce kolizji i wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Na szczęście w wyniku kolizji nikt nie ucierpiał. Uszkodzone zostały jedynie pojazdy biorące udział w zdarzeniu.

Kierowcy musieli jednak liczyć się z utrudnieniami na Trasie Łazienkowskiej w kierunku Ochoty. W miejscu zdarzenia ruch odbywał się z ograniczeniami, co mogło powodować tworzenie się zatorów.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna