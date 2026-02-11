Zderzenie autokarów pod Warszawą. Sprawdź, czy jedziesz tą trasą i przygotuj się na utrudnienia
Od wczesnych godzin porannych kierowcy podróżujący w kierunku Warszawy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. W rejonie miejscowości Kroczewo doszło do zderzenia dwóch autokarów. Na miejscu pracują służby ratunkowe.
Co się wydarzyło
Do zdarzenia doszło około godziny 6:00 na drodze lokalnej wzdłuż trasy S7, w okolicach Kroczewa, w kierunku Warszawy. Jak poinformowała Policja Płońsk, zderzyły się dwa autokary.
Autokar marki Setra, kierowany przez 67 letniego mężczyznę, najechał na tył autokaru Mercedes, którym kierowała 45 letnia kobieta.
Setrą podróżowało około 50 osób. Mercedesem jechało 15 pasażerów.
Skala zdarzenia i działania służb
Łącznie 11 osobom udzielana jest pomoc medyczna.
10 osób zostało przetransportowanych do szpitala, w tym kierowca Setry. Kolejnym 5 poszkodowanym pomocy udzielono na miejscu.
Na miejscu pracują zespoły ratownictwa medycznego oraz policja. Służby zabezpieczają teren i wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia.
Utrudnienia w ruchu
Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie Kroczewa. Występują utrudnienia w ruchu na drodze lokalnej wzdłuż trasy S7 w kierunku Warszawy.
Kierowcy powinni stosować się do poleceń służb oraz rozważyć wybór alternatywnej trasy.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli planujesz dziś przejazd trasą S7 w kierunku Warszawy, sprawdź aktualną sytuację drogową przed wyjazdem. Możliwe są opóźnienia, szczególnie w godzinach porannego szczytu.
Warto zaplanować dodatkowy czas na dojazd do pracy lub na lotnisko. Jeśli możesz, wybierz objazd i uniknij rejonu Kroczewa do czasu zakończenia działań służb.
Poranny wypadek z udziałem dwóch autokarów pod Kroczewem spowodował hospitalizację 10 osób i interwencję licznych służb ratunkowych. Policja apeluje o ostrożność i cierpliwość.
Sytuacja jest rozwojowa. Warto śledzić komunikaty służb, aby na bieżąco reagować na zmiany w organizacji ruchu.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.