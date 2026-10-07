Zderzenie samochodu z motocyklem. Na miejscu Straż. Policja i karetka
Do groźnego zdarzenia drogowego doszło w środę około godziny 17:04. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Kierujący jednośladem został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego, a następnie przewieziony do szpitala na badania.
Na miejsce skierowano dwa zastępy straży pożarnej, łącznie dziewięciu strażaków. Interweniowały również policja oraz zespół ratownictwa medycznego.
Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Jeden z zastępów zakończył już działania i wrócił do jednostki, natomiast drugi pozostaje na miejscu i nadal zabezpiecza teren.
Motocyklista został zabrany przez karetkę do szpitala na dalsze badania. Na tę chwilę nie mamy dokładniejszych informacji dotyczących jego obrażeń.
Policjanci prowadzą czynności i ustalają dokładne okoliczności oraz przyczyny zderzenia.
Kierowcy przejeżdżający w rejonie zdarzenia powinni zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń służb.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.