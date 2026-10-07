Zderzenie samochodu z motocyklem. Na miejscu Straż. Policja i karetka

7 października 2026 17:54 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło w środę około godziny 17:04. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Kierujący jednośladem został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego, a następnie przewieziony do szpitala na badania.

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Fot. Czytelniczka Kasia

Na miejsce skierowano dwa zastępy straży pożarnej, łącznie dziewięciu strażaków. Interweniowały również policja oraz zespół ratownictwa medycznego.

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Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Jeden z zastępów zakończył już działania i wrócił do jednostki, natomiast drugi pozostaje na miejscu i nadal zabezpiecza teren.

Motocyklista został zabrany przez karetkę do szpitala na dalsze badania. Na tę chwilę nie mamy dokładniejszych informacji dotyczących jego obrażeń.

Policjanci prowadzą czynności i ustalają dokładne okoliczności oraz przyczyny zderzenia.

Kierowcy przejeżdżający w rejonie zdarzenia powinni zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń służb.

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