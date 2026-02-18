Zderzenie tramwajów w Śródmieściu! Ogromne utrudnienia, wiele linii na objazdach
W środę 18 lutego przed godziną 7 rano na Placu Unii Lubelskiej doszło do zderzenia dwóch tramwajów jadących w kierunku Mokotowa. W wyniku najechania linii 10 na tył składu linii 18 rannych zostało 6 osób, którym pomocy udzielają służby medyczne. Pasażerowie muszą liczyć się z ogromnymi utrudnieniami, ponieważ ZTM skierował 6 linii na trasy objazdowe przez aleję Niepodległości
Wypadek wydarzył się w porannym szczycie komunikacyjnym. Na wysokości Placu Unii Lubelskiej tramwaj linii 10 uderzył w tył stojącego lub wolniej jadącego składu linii 18. Oba pojazdy poruszały się w stronę południowych dzielnic Warszawy.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń Komendy Stołecznej Policji, przyczyną zdarzenia było niezachowanie należytej ostrożności przez motorniczego „dziesiątki”. Edyta Adamus z KSP potwierdziła, że na miejscu pracują policjanci z wydziału ruchu drogowego oraz zespoły ratownictwa medycznego, które udzieliły pomocy 6 poszkodowanym pasażerom.
Zdarzenie spowodowało całkowity paraliż ruchu szynowego w tym rejonie. Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o zmianie tras dla linii: 4, 10, 11, 14, 16 oraz 18. Tramwaje jadące w stronę Wyścigów, Sielc, Miasteczka Wilanów i PKP Służewiec kursują obecnie przez ulicę Nowowiejską, aleję Niepodległości oraz ulicę Rakowiecką, omijając miejsce wypadku.
