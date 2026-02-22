Zdewastował zabytek. OMZRiK zawiadamia prokuraturę

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie zniszczenia zabytku wpisanego do rejestru. Chodzi o akt wandalizmu polegający na naniesieniu farby na obiekt objęty ochroną konserwatorską.

Sprawa nie będzie traktowana jak zwykłe graffiti.

To przestępstwo, nie wykroczenie

Zniszczenie zabytku wpisanego do rejestru to poważne naruszenie prawa. W takich przypadkach zastosowanie ma art. 108 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zgodnie z przepisami, kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Nie ma znaczenia, czy sprawca tłumaczy swoje działanie „wyrażeniem opinii” lub „sprzeciwem wobec ideologii”. Liczy się fakt uszkodzenia chronionej substancji zabytkowej.

Czyszczenie też może oznaczać uszkodzenie

Nawet jeśli farba zostanie usunięta, sam proces czyszczenia może naruszyć strukturę zabytkowego tynku lub kamienia. W takich przypadkach prokuratura może uznać, że doszło do trwałego uszkodzenia mienia.

Zabytkowe elewacje nie są odnawiane jak zwykłe ściany. Wymagają specjalistycznych prac konserwatorskich, często bardzo kosztownych.

Obowiązek naprawienia szkody

Oprócz kary pozbawienia wolności sąd może nałożyć obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków.

Dodatkowo właściciel lub zarządca budynku może dochodzić pełnego pokrycia kosztów przywrócenia obiektu do stanu sprzed zniszczenia. W przypadku zabytkowych fasad koszty specjalistycznych prac mogą sięgać bardzo wysokich kwot.

Ściganie z urzędu

W odróżnieniu od zwykłego aktu wandalizmu, w przypadku zabytku wpisanego do rejestru policja nie potrzebuje wniosku właściciela, aby wszcząć postępowanie. Ściganie odbywa się z urzędu.

Nie ma również znaczenia wartość szkody. Nawet niewielki napis może zostać potraktowany jako poważne naruszenie przepisów.

Dodatkowe okoliczności

Jeżeli sprawca działał pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, sąd może uznać to za okoliczność obciążającą. W takich sytuacjach rzadziej zapadają wyroki w zawieszeniu.

Ośrodek zapowiada brak tolerancji dla niszczenia narodowych dóbr kultury i zabytków.

Zniszczenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków to przestępstwo zagrożone karą do 8 lat więzienia. Oprócz odpowiedzialności karnej sprawca może ponieść wysokie koszty finansowe związane z naprawą szkody.

