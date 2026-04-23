Zdjęcia z Warszawy obiegły sieć. Tak wygląda codzienność pod sklepami
W Warszawie wybuchła dyskusja o wykorzystywaniu chodników przez sklepy jako zaplecza logistycznego. Jak informuje Portalspożywczy.pl Radna dzielnicy Praga-Południe zwróciła uwagę na zalegające skrzynki i butelki kaucyjne przed jedną z placówek, wskazując, że problem ma charakter powtarzalny. Sprawa szybko zyskała rozgłos w sieci, gdzie mieszkańcy podzielili się własnymi doświadczeniami. Jedni mówią o utrudnieniach dla pieszych i braku kontroli, inni wskazują na realia dostaw w małych lokalach bez zaplecza magazynowego.
Butelki i skrzynki na chodnikach. Spór o sklepy Żabka w Warszawie nabiera tempa
Chodnik jako zaplecze sklepu. Radna wskazuje na powtarzalny problem
Sprawa dotyczy m.in. sklepów sieci convenience, które funkcjonują w gęstej zabudowie miejskiej. Według relacji radnej, część placówek wykorzystuje chodniki do przechowywania towaru i odpadów, w tym butelek objętych systemem kaucyjnym.
„Chodnik to magazyn, a przejście to zaplecze” – tak opisano sytuację w jednym z wpisów w mediach społecznościowych.
Zgłoszenia mają dotyczyć nie tylko pojedynczych przypadków, ale szerszego zjawiska występującego w różnych częściach miasta.
Mieszkańcy potwierdzają. Problem to nie tylko estetyka
Pod wpisami pojawiły się liczne komentarze mieszkańców. Wskazują oni, że zastawianie chodników utrudnia swobodne poruszanie się pieszym, szczególnie w godzinach dostaw.
Według relacji internautów, sytuacje takie zdarzają się regularnie, a próby zwrócenia uwagi kończą się sporami. W opinii części mieszkańców problem wykracza poza kwestie wizualne i dotyczy także bezpieczeństwa.
Żabki tworzone na potęgę w miejscach bez jakiejkolwiek przestrzeni magazynowej traktują chodniki jak zaplecze nie od dziś. Teraz poza towarem składują na chodniku także butelki. Zgłoszę to, ale tak jest cały czas. Przyzwolenie na patologię powoduje rozpasanie. pic.twitter.com/dtr0McLxdm
— Dorota Spyrka (@dorota_spyrka) April 22, 2026
Druga strona sporu. To kwestia logistyki i braku miejsca
Nie brakuje jednak głosów wskazujących na inne tło sytuacji. Małe sklepy w centrach miast często nie mają zaplecza magazynowego ani dostępu od strony podwórza.
W takich warunkach dostawy realizowane są od frontu, bezpośrednio z ulicy. To oznacza, że część towaru lub opakowań trafia na chodnik na czas rozładunku lub odbioru.
W opinii części komentujących jest to efekt ograniczeń infrastrukturalnych, a nie celowego działania sklepów.
Warszawa: szybki rozwój sklepów i rosnące napięcia
W Warszawie liczba małych sklepów convenience rośnie od lat. Powstają one często w lokalach usługowych lub mieszkalnych, które nie były projektowane z myślą o obsłudze dostaw i magazynowaniu.
W wielu dzielnicach, takich jak Praga-Południe czy Śródmieście, problem nasila się przez ograniczoną przestrzeń. Likwidacja miejsc parkingowych i zwężanie ulic dodatkowo utrudniają logistykę dostaw.
Efekt to coraz częstsze konflikty między mieszkańcami, przedsiębiorcami i kierowcami. Każda ze stron wskazuje inne przyczyny problemu.
Problem systemowy. Granica między przestrzenią publiczną a prywatną
Sytuacja pokazuje szerszy trend w dużych miastach. Granica między przestrzenią publiczną a działalnością gospodarczą zaczyna się zacierać.
Chodniki, które powinny służyć pieszym, bywają wykorzystywane jako tymczasowe miejsca składowania towarów lub odpadów. W wielu przypadkach nie chodzi o jednorazowe dostawy, ale o powtarzalne sytuacje.
Jednocześnie przedsiębiorcy wskazują na brak alternatyw – bez odpowiedniej infrastruktury trudno całkowicie wyeliminować takie rozwiązania.
Co to oznacza dla Ciebie? Na co zwrócić uwagę w swojej okolicy
Jeśli zauważasz podobne sytuacje w swojej okolicy, warto wiedzieć, jakie masz możliwości:
– Zgłoś problem do urzędu dzielnicy lub straży miejskiej
– Zwróć uwagę na bezpieczeństwo – szczególnie w miejscach o dużym ruchu pieszym
– Obserwuj godziny dostaw – często problem ma charakter czasowy
– Sprawdzaj lokalne konsultacje dotyczące zmian w przestrzeni miejskiej
– Reaguj, jeśli sytuacja się powtarza i utrudnia korzystanie z chodnika
Spór o chodniki w Warszawie pokazuje, że rozwój handlu w gęstej zabudowie niesie ze sobą nowe wyzwania. Rozwiązanie będzie wymagało zarówno zmian organizacyjnych, jak i infrastrukturalnych.
