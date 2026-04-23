Zdjęcia z Warszawy obiegły sieć. Tak wygląda codzienność pod sklepami

23 kwietnia 2026 16:02 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

W Warszawie wybuchła dyskusja o wykorzystywaniu chodników przez sklepy jako zaplecza logistycznego. Jak informuje Portalspożywczy.pl Radna dzielnicy Praga-Południe zwróciła uwagę na zalegające skrzynki i butelki kaucyjne przed jedną z placówek, wskazując, że problem ma charakter powtarzalny. Sprawa szybko zyskała rozgłos w sieci, gdzie mieszkańcy podzielili się własnymi doświadczeniami. Jedni mówią o utrudnieniach dla pieszych i braku kontroli, inni wskazują na realia dostaw w małych lokalach bez zaplecza magazynowego.

Alejka sklepu z produktami.. Zdjęcie poglądowe. Fot. Shuttestock / Warszawa w Pigułce

Butelki i skrzynki na chodnikach. Spór o sklepy Żabka w Warszawie nabiera tempa

Chodnik jako zaplecze sklepu. Radna wskazuje na powtarzalny problem

Sprawa dotyczy m.in. sklepów sieci convenience, które funkcjonują w gęstej zabudowie miejskiej. Według relacji radnej, część placówek wykorzystuje chodniki do przechowywania towaru i odpadów, w tym butelek objętych systemem kaucyjnym.

„Chodnik to magazyn, a przejście to zaplecze” – tak opisano sytuację w jednym z wpisów w mediach społecznościowych.

Zgłoszenia mają dotyczyć nie tylko pojedynczych przypadków, ale szerszego zjawiska występującego w różnych częściach miasta.

Mieszkańcy potwierdzają. Problem to nie tylko estetyka

Pod wpisami pojawiły się liczne komentarze mieszkańców. Wskazują oni, że zastawianie chodników utrudnia swobodne poruszanie się pieszym, szczególnie w godzinach dostaw.

Według relacji internautów, sytuacje takie zdarzają się regularnie, a próby zwrócenia uwagi kończą się sporami. W opinii części mieszkańców problem wykracza poza kwestie wizualne i dotyczy także bezpieczeństwa.

 

 

 

Druga strona sporu. To kwestia logistyki i braku miejsca

Nie brakuje jednak głosów wskazujących na inne tło sytuacji. Małe sklepy w centrach miast często nie mają zaplecza magazynowego ani dostępu od strony podwórza.

W takich warunkach dostawy realizowane są od frontu, bezpośrednio z ulicy. To oznacza, że część towaru lub opakowań trafia na chodnik na czas rozładunku lub odbioru.

W opinii części komentujących jest to efekt ograniczeń infrastrukturalnych, a nie celowego działania sklepów.

Warszawa: szybki rozwój sklepów i rosnące napięcia

W Warszawie liczba małych sklepów convenience rośnie od lat. Powstają one często w lokalach usługowych lub mieszkalnych, które nie były projektowane z myślą o obsłudze dostaw i magazynowaniu.

W wielu dzielnicach, takich jak Praga-Południe czy Śródmieście, problem nasila się przez ograniczoną przestrzeń. Likwidacja miejsc parkingowych i zwężanie ulic dodatkowo utrudniają logistykę dostaw.

Efekt to coraz częstsze konflikty między mieszkańcami, przedsiębiorcami i kierowcami. Każda ze stron wskazuje inne przyczyny problemu.

Problem systemowy. Granica między przestrzenią publiczną a prywatną

Sytuacja pokazuje szerszy trend w dużych miastach. Granica między przestrzenią publiczną a działalnością gospodarczą zaczyna się zacierać.

Chodniki, które powinny służyć pieszym, bywają wykorzystywane jako tymczasowe miejsca składowania towarów lub odpadów. W wielu przypadkach nie chodzi o jednorazowe dostawy, ale o powtarzalne sytuacje.

Jednocześnie przedsiębiorcy wskazują na brak alternatyw – bez odpowiedniej infrastruktury trudno całkowicie wyeliminować takie rozwiązania.

Co to oznacza dla Ciebie? Na co zwrócić uwagę w swojej okolicy

Jeśli zauważasz podobne sytuacje w swojej okolicy, warto wiedzieć, jakie masz możliwości:

Zgłoś problem do urzędu dzielnicy lub straży miejskiej
Zwróć uwagę na bezpieczeństwo – szczególnie w miejscach o dużym ruchu pieszym
Obserwuj godziny dostaw – często problem ma charakter czasowy
Sprawdzaj lokalne konsultacje dotyczące zmian w przestrzeni miejskiej
Reaguj, jeśli sytuacja się powtarza i utrudnia korzystanie z chodnika

Spór o chodniki w Warszawie pokazuje, że rozwój handlu w gęstej zabudowie niesie ze sobą nowe wyzwania. Rozwiązanie będzie wymagało zarówno zmian organizacyjnych, jak i infrastrukturalnych.

