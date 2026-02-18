Zdjęcie przez szybę jako dowód. Masz tylko 8 dni na uniknięcie kary za urządzenie w aucie
Kierowcy, którzy traktują abonament radiowy jako martwy przepis, mogą się mocno zdziwić podczas kolejnej wizyty na parkingu. Kontrolerzy Poczty Polskiej zmienili strategię – zamiast pukać do drzwi mieszkań, coraz częściej dokumentują obecność odbiorników w samochodach, robiąc zdjęcia przez szybę. Fotografia radia wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu jest dla skarbówki dowodem niemal tak silnym, jak zdjęcie z fotoradaru. Termin płatności za luty 2026 mija już 25 lutego, co oznacza, że na uregulowanie należności i uniknięcie wysokiej kary zostało tylko 8 dni.
Sytuacja staje się jeszcze poważniejsza, ponieważ rząd szykuje się do zastąpienia obecnego systemu nową, powszechną daniną audiowizualną doliczaną prosto do podatku PIT. Do tego czasu jednak fiskus bez taryfy ulgowej ściga dłużników, zajmując im pensje, renty, a nawet zwroty z podatku dochodowego.
Ile kosztuje radio w aucie w 2026 roku?
Stawki abonamentu RTV na rok 2026 zostały zwaloryzowane. Warto pamiętać, że osoby prywatne płacące za radio w domu nie muszą ponosić osobnych kosztów za odbiornik w aucie – jeden abonament obejmuje całe gospodarstwo domowe.
Rodzaj odbiornikaOpłata miesięcznaOpłata roczna (bez zniżki)Opłata roczna (z rabatem 10%)Tylko radio (np. w aucie)9,50 zł114 zł102,60 złTelewizor lub TV + radio30,50 zł366 zł329,40 zł
W przypadku firm zasada „jednej opłaty” nie obowiązuje. Przedsiębiorca musi zapłacić za każdy odbiornik w biurze oraz za każde radio w samochodzie służbowym.
Mandat 30-krotnie wyższy. Skarbówka wejdzie na konto
Jeśli kontroler udowodni posiadanie niezarejestrowanego radia (np. za pomocą wspomnianego zdjęcia), procedura egzekucyjna rusza błyskawicznie.
- Wysokość kary: Za brak opłaty za samo radio grozi mandat w wysokości 285 zł (30-krotność stawki miesięcznej) plus zaległe składki.
- Egzekucja skarbowa: Po wystawieniu tytułu wykonawczego Urząd Skarbowy ma prawo zająć należność bezpośrednio z Twojej emerytury, wynagrodzenia lub konta bankowego.
- Zwolnienia: Płacić nie muszą m.in. osoby powyżej 75. roku życia, inwalidzi I grupy oraz seniorzy powyżej 60 lat z niską emeryturą (poniżej 50% przeciętnego wynagrodzenia).
Wielu właścicieli pojazdów popełnia kosztowny błąd, zakładając, że sprzedaż lub kasacja auta automatycznie wygasza obowiązek płatniczy. Sąd Administracyjny w Gliwicach niedawno potwierdził, że jedynym dowodem ustania obowiązku jest dokument formalnego wyrejestrowania odbiornika na poczcie. Nawet jeśli Twoje auto dawno trafiło na złom, a dokumentacja spłonęła w pożarze, bez świstka z Poczty Polskiej dług będzie rósł przez kolejne lata.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.