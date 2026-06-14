Zdumiewająca kradzież pod Warszawą. 42‑latek ukradł… 1800 rolek papieru toaletowego
Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie zatrzymali 42-letniego mieszkańca miasta podejrzanego o kradzież 36 opakowań papieru toaletowego, zawierających łącznie 1800 rolek. Wartość towaru oszacowano na 1070 zł.
Do zdarzenia doszło w nocy 9 czerwca przy jednym z miejscowych marketów. Sprawca zabrał papier z palety pozostawionej przed sklepem. Analiza monitoringu i zebranych informacji pozwoliła szybko wytypować podejrzanego – jeszcze tego samego dnia kryminalni zatrzymali go na jednej z ulic Żyrardowa. Mężczyzna miał przy sobie skradziony towar.
42-latek usłyszał zarzut kradzieży. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
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