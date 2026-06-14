Zdumiewająca kradzież pod Warszawą. 42‑latek ukradł… 1800 rolek papieru toaletowego

14 czerwca 2026 19:18 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie zatrzymali 42-letniego mieszkańca miasta podejrzanego o kradzież 36 opakowań papieru toaletowego, zawierających łącznie 1800 rolek. Wartość towaru oszacowano na 1070 zł.

Zabrał z palety 1800 rolek papieru toaletowego. Żyrardowscy kryminalni zatrzymali go kilka godzin później - z towarem przy sobie. | Fot. Policja Żyrardów.
Zabrał z palety 1800 rolek papieru toaletowego. Żyrardowscy kryminalni zatrzymali go kilka godzin później – z towarem przy sobie. | Fot. Policja Żyrardów.

Do zdarzenia doszło w nocy 9 czerwca przy jednym z miejscowych marketów. Sprawca zabrał papier z palety pozostawionej przed sklepem. Analiza monitoringu i zebranych informacji pozwoliła szybko wytypować podejrzanego – jeszcze tego samego dnia kryminalni zatrzymali go na jednej z ulic Żyrardowa. Mężczyzna miał przy sobie skradziony towar.

42-latek usłyszał zarzut kradzieży. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

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