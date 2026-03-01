ZEA pod ostrzałem. Obrona powietrzna przechwyciła setki rakiet i dronów

1 marca 2026

Ministerstwo Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformowało o skali ataków, z jakimi kraj mierzy się w ostatnich dniach. Według oficjalnego komunikatu siły obrony powietrznej przechwyciły dotąd 165 pocisków balistycznych oraz 541 dronów.

To jedna z największych operacji obronnych w historii państwa.

Kolejna fala ataków

Resort obrony przekazał, że tylko w porannych godzinach drugiego dnia eskalacji zneutralizowano 20 pocisków balistycznych. Osiem z nich spadło poza obszarami zamieszkałymi, nie powodując strat wśród ludności.

Władze podkreślają, że systemy obrony powietrznej działają skutecznie, a reakcja służb była natychmiastowa.

Skala zagrożenia bez precedensu

Łączna liczba przechwyconych obiektów wskazuje na zmasowaną kampanię uderzeń. Setki dronów oraz dziesiątki pocisków balistycznych zostały skierowane w stronę terytorium ZEA w krótkim czasie.

Ministerstwo Obrony zapewnia, że infrastruktura krytyczna oraz obiekty strategiczne są chronione, a systemy bezpieczeństwa pozostają w pełnej gotowości.

Apel o spokój i czujność

Władze Emiratów wezwały mieszkańców do zachowania spokoju i korzystania wyłącznie z oficjalnych źródeł informacji. Jednocześnie przypomniano o konieczności stosowania się do zaleceń służb w przypadku ogłoszenia alarmów.

Sytuacja w regionie pozostaje napięta, a działania obronne są kontynuowane. ZEA deklarują, że będą reagować na każde zagrożenie, chroniąc terytorium i bezpieczeństwo swoich obywateli.

