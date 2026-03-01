ZEA pod ostrzałem. Obrona powietrzna przechwyciła setki rakiet i dronów
Ministerstwo Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformowało o skali ataków, z jakimi kraj mierzy się w ostatnich dniach. Według oficjalnego komunikatu siły obrony powietrznej przechwyciły dotąd 165 pocisków balistycznych oraz 541 dronów.
To jedna z największych operacji obronnych w historii państwa.
Kolejna fala ataków
Resort obrony przekazał, że tylko w porannych godzinach drugiego dnia eskalacji zneutralizowano 20 pocisków balistycznych. Osiem z nich spadło poza obszarami zamieszkałymi, nie powodując strat wśród ludności.
Władze podkreślają, że systemy obrony powietrznej działają skutecznie, a reakcja służb była natychmiastowa.
Skala zagrożenia bez precedensu
Łączna liczba przechwyconych obiektów wskazuje na zmasowaną kampanię uderzeń. Setki dronów oraz dziesiątki pocisków balistycznych zostały skierowane w stronę terytorium ZEA w krótkim czasie.
Ministerstwo Obrony zapewnia, że infrastruktura krytyczna oraz obiekty strategiczne są chronione, a systemy bezpieczeństwa pozostają w pełnej gotowości.
Apel o spokój i czujność
Władze Emiratów wezwały mieszkańców do zachowania spokoju i korzystania wyłącznie z oficjalnych źródeł informacji. Jednocześnie przypomniano o konieczności stosowania się do zaleceń służb w przypadku ogłoszenia alarmów.
Sytuacja w regionie pozostaje napięta, a działania obronne są kontynuowane. ZEA deklarują, że będą reagować na każde zagrożenie, chroniąc terytorium i bezpieczeństwo swoich obywateli.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.