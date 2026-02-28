„Zginęło 40 uczennic”. Tragiczny bilans ataku na Iran, napięcie w regionie gwałtownie rośnie
Irańskie władze przekazały dramatyczne informacje o ofiarach izraelsko-amerykańskiego ataku. Według państwowej agencji IRNA w nalocie trafiona została szkoła podstawowa dla dziewcząt w Minabie na południu kraju. Zginęło 40 uczennic. To pierwsze potwierdzone ofiary śmiertelne na terytorium Iranu od początku obecnej eskalacji.
Szkoła pod ostrzałem
Do ataku doszło w Minabie w prowincji Hormozgan. Początkowo informowano o pięciu ofiarach, jednak najnowsze dane mówią już o 40 zabitych uczennicach. Budynek szkoły podstawowej dla dziewcząt został trafiony podczas operacji, która według władz w Teheranie była częścią szerszych działań militarnych.
Naloty miały objąć wcześniej także inne regiony kraju, w tym okolice Teheranu.
Dowódcy IRGC wśród ofiar
Agencja Reuters, powołując się na źródła zbliżone do władz irańskich, informowała wcześniej, że w atakach zginęło kilku wysokich rangą dowódców Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Oficjalne komunikaty koncentrują się jednak obecnie na cywilnych ofiarach w Minabie.
Skala strat oraz fakt trafienia placówki oświatowej wywołały gwałtowne reakcje w Iranie.
Ostre ostrzeżenie Teheranu
Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi zwrócił się do państw regionu z pilnym apelem. Wezwał Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Kuwejt, Bahrajn oraz Irak do niedopuszczenia do wykorzystywania ich terytoriów do prowadzenia, jak to określił, agresywnych operacji przeciwko Iranowi.
Według oświadczenia cytowanego przez agencję Reuters, Aragczi zapowiedział, że Iran wykorzysta wszystkie dostępne zdolności obronne i militarne w ramach prawa do samoobrony.
Region na krawędzi eskalacji
Obecne wydarzenia znacząco podnoszą napięcie na Bliskim Wschodzie. Informacje o śmierci uczennic w Minabie mogą stać się punktem zapalnym dalszej eskalacji konfliktu.
Sytuacja rozwija się dynamicznie, a kolejne komunikaty władz oraz doniesienia międzynarodowych agencji mogą przynieść nowe informacje o skutkach ataku i możliwej odpowiedzi Iranu.
