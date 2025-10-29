Zgubiłeś pieniądze? Paczka z banknotami w przydrożnym rowie. Policja szuka właściciela
Policjanci z Makowa Mazowieckiego poinformowali o nietypowym znalezisku. Funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę, którą znaleziono w rowie przy drodze Drążdżewo–Karolewo w gminie Krasnosielc. Teraz trwają poszukiwania osoby, do której należą znalezione pieniądze.
Policja apeluje do mieszkańców
Jak przekazano w komunikacie, osoba, która mogła tam zgubić gotówkę, proszona jest o kontakt z funkcjonariuszami Posterunku Policji w Krasnosielcu lub pod numerem telefonu 47 70 47 380. Policja nie ujawnia dokładnej kwoty, aby móc zweryfikować prawdziwego właściciela.
– Zdarzają się przypadki, że uczciwi znalazcy przynoszą zgubione pieniądze lub wartościowe przedmioty na policję. W takich sytuacjach zawsze staramy się dotrzeć do osoby, która utraciła swoją własność – przekazują funkcjonariusze.
Znalezione pieniądze trafią do właściciela
Policjanci przypominają, że każda osoba, która zgubiła gotówkę lub inny cenny przedmiot, może zgłosić się do jednostki policji, gdzie prowadzone są procedury umożliwiające zwrot rzeczy właścicielowi po udowodnieniu jej pochodzenia.
W przypadku braku zgłoszenia właściciela, pieniądze mogą zostać przekazane do biura rzeczy znalezionych lub – w niektórych przypadkach – uznane za mienie porzucone.
Mundurowi apelują do wszystkich, którzy w ostatnim czasie przejeżdżali drogą Drążdżewo–Karolewo i mogli zauważyć coś nietypowego, by przekazali swoje informacje funkcjonariuszom. Nawet drobny szczegół może pomóc w odnalezieniu właściciela zguby.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.