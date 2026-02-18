Ziemniaki po złotówce? Rolnik wypowiedział wojnę marżom marketów! Zobacz ceny warzyw prosto z pola.

Koniec z dyktatem pośredników?

Mechanizm jest prosty: rolnik sprzedaje towar bezpośrednio ze swojego magazynu lub garażu. Klient przyjeżdża na miejsce, widzi, skąd pochodzi produkt i płaci ułamek tego, co musiałby zostawić w popularnym dyskoncie. W lutym 2026 r., kiedy koszty logistyki i magazynowania wciąż obciążają finalną cenę na półce sklepowej, taka inicjatywa to dla wielu rodzin jedyny sposób na tanie i zdrowe zapasy.

Cennik prosto z pola: Zobacz, ile oszczędzasz

Porównanie cen rolnika z Wielkopolski z uśrednionymi cenami w marketach w lutym 2026 roku pokazuje skalę problemu marż handlowych. Kupując „u źródła”, w portfelu zostaje nam często ponad połowa kwoty.

Warzywo (za 1 kg / worek) Cena u rolnika (Wielkopolska) Średnia cena w markecie Ziemniaki (worek 15 kg) ok. 1,00 – 1,50 PLN/kg 2,99 – 4,50 PLN/kg Cebula (worek) ok. 1,80 PLN/kg 4,20 PLN/kg Marchew ok. 1,50 PLN/kg 3,80 PLN/kg Pietruszka ok. 4,00 PLN/kg 9,00 PLN/kg

Dlaczego warto wybrać się na wieś?

Dla rolnika sprzedaż bezpośrednia to szansa na godziwy zarobek, który nie jest „zjadany” przez narzuty sieci handlowych. Dla klienta to nie tylko oszczędność, ale i jakość. Warzywa z Wielkopolski nie przechodzą przez długie łańcuchy chłodnicze i nie leżą tygodniami w centralnych magazynach.

„Ludzie przyjeżdżają z miast całymi rodzinami. Biorą po kilka worków ziemniaków i cebuli na spółkę z sąsiadami. W 2026 roku patriotyzm konsumencki to już nie tylko puste hasło, ale realna kalkulacja ekonomiczna każdego Polaka” – komentują eksperci rynku rolnego Business Insider.

3 rady na udane zakupy u rolnika w lutym 2026:

Sprawdzaj grupy na Facebooku: Lokalne grupy „Prosto od rolnika” to kopalnia namiarów na gospodarstwa w Twojej okolicy. Przygotuj własne opakowania: Rolnicy często sprzedają towar w dużych workach (10-15 kg). Zabierz ze sobą skrzynki lub wielorazowe torby. Kupuj sezonowo: W lutym najlepiej stawiać na warzywa korzeniowe, które dobrze znoszą przechowywanie.

Artykuł opracowany na podstawie reportażu Business Insider Polska