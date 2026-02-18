Ziemniaki po złotówce? Rolnik wypowiedział wojnę marżom marketów! Zobacz ceny warzyw prosto z pola.

18 lutego 2026 09:31 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Środa, 18 lutego 2026 roku. Podczas gdy w wielkich sieciach handlowych ceny warzyw potrafią przyprawić o zawrót głowy, pewien rolnik z Wielkopolski udowadnia, że można inaczej. Bezpośrednia sprzedaż z gospodarstwa („od pola do stołu”) staje się w 2026 roku nie tylko sposobem na świeższą żywność, ale przede wszystkim skuteczną bronią przeciwko wysokim marżom pośredników. Jak donosi Business Insider, zainteresowanie taką formą zakupów bije właśnie rekordy popularności.

Fot. ewarzywniak24.pl

Zobacz również:

Koniec z dyktatem pośredników?

Mechanizm jest prosty: rolnik sprzedaje towar bezpośrednio ze swojego magazynu lub garażu. Klient przyjeżdża na miejsce, widzi, skąd pochodzi produkt i płaci ułamek tego, co musiałby zostawić w popularnym dyskoncie. W lutym 2026 r., kiedy koszty logistyki i magazynowania wciąż obciążają finalną cenę na półce sklepowej, taka inicjatywa to dla wielu rodzin jedyny sposób na tanie i zdrowe zapasy.

Cennik prosto z pola: Zobacz, ile oszczędzasz

Porównanie cen rolnika z Wielkopolski z uśrednionymi cenami w marketach w lutym 2026 roku pokazuje skalę problemu marż handlowych. Kupując „u źródła”, w portfelu zostaje nam często ponad połowa kwoty.

Warzywo (za 1 kg / worek) Cena u rolnika (Wielkopolska) Średnia cena w markecie
Ziemniaki (worek 15 kg) ok. 1,00 – 1,50 PLN/kg 2,99 – 4,50 PLN/kg
Cebula (worek) ok. 1,80 PLN/kg 4,20 PLN/kg
Marchew ok. 1,50 PLN/kg 3,80 PLN/kg
Pietruszka ok. 4,00 PLN/kg 9,00 PLN/kg

Zobacz również:

Dlaczego warto wybrać się na wieś?

Dla rolnika sprzedaż bezpośrednia to szansa na godziwy zarobek, który nie jest „zjadany” przez narzuty sieci handlowych. Dla klienta to nie tylko oszczędność, ale i jakość. Warzywa z Wielkopolski nie przechodzą przez długie łańcuchy chłodnicze i nie leżą tygodniami w centralnych magazynach.

„Ludzie przyjeżdżają z miast całymi rodzinami. Biorą po kilka worków ziemniaków i cebuli na spółkę z sąsiadami. W 2026 roku patriotyzm konsumencki to już nie tylko puste hasło, ale realna kalkulacja ekonomiczna każdego Polaka” – komentują eksperci rynku rolnego Business Insider.

3 rady na udane zakupy u rolnika w lutym 2026:

  1. Sprawdzaj grupy na Facebooku: Lokalne grupy „Prosto od rolnika” to kopalnia namiarów na gospodarstwa w Twojej okolicy.
  2. Przygotuj własne opakowania: Rolnicy często sprzedają towar w dużych workach (10-15 kg). Zabierz ze sobą skrzynki lub wielorazowe torby.
  3. Kupuj sezonowo: W lutym najlepiej stawiać na warzywa korzeniowe, które dobrze znoszą przechowywanie.
Artykuł opracowany na podstawie reportażu Business Insider Polska
 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl