Zima uderza z pełną siłą. IMGW wydało alarmy dla ośmiu województw
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym mrozem i intensywnymi opadami śniegu. W ośmiu województwach obowiązują żółte alerty, a synoptycy zapowiadają bardzo trudne warunki pogodowe, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i powodować poważne utrudnienia w ruchu.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla ośmiu województw w związku z silnym mrozem oraz intensywnymi opadami śniegu. W części kraju obowiązują żółte alerty pierwszego stopnia, które oznaczają realne zagrożenie dla zdrowia, życia oraz utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu.
Najpoważniejsza sytuacja dotyczy wschodniej i południowo-wschodniej Polski. W województwach lubelskim i podkarpackim synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu. Prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do nawet 20 centymetrów. Opadom miejscami towarzyszyć będzie umiarkowany wiatr, który w porywach może osiągać prędkość do 50 km/h. To sprzyja powstawaniu zawiei i zamieci śnieżnych, szczególnie w terenach otwartych i górskich. Ostrzeżenia w tych regionach obowiązują od północy do godziny 17 w czwartek.
Równolegle IMGW wydał alerty przed silnym mrozem w kolejnych sześciu województwach. Żółte ostrzeżenia obowiązują na znacznych obszarach województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz podlaskiego. W tych regionach nocami temperatura może spadać od -15 do nawet -18 stopni Celsjusza. Choć wiatr nie będzie bardzo silny, niskie temperatury w połączeniu z długim czasem przebywania na zewnątrz mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia.
W części województw, w tym na Dolnym Śląsku, Pomorzu i Kujawach, ostrzeżenia przed mrozem będą obowiązywać do piątku rano. W pozostałych regionach alerty mają wygasnąć w czwartek około godziny 9.
IMGW przypomina, że ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające występowaniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Mogą one powodować straty materialne, zakłócenia w ruchu drogowym, opóźnienia w transporcie publicznym oraz zagrożenie zdrowia i życia, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci i osób w kryzysie bezdomności.
Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie długiego przebywania na mrozie oraz regularne śledzenie komunikatów pogodowych. W warunkach silnych mrozów rośnie ryzyko hipotermii, dlatego warto reagować na osoby potrzebujące pomocy i informować odpowiednie służby.
Kucharz z dyplomem, pracował w wielu renomowanych restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.