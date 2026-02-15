Zima wraca z pełną siłą. IMGW ostrzega przed silnym mrozem
Zima nie odpuszcza i ponownie daje o sobie znać. IMGW wydał ostrzeżenia przed silnym mrozem, a synoptycy zapowiadają bardzo niskie temperatury, które w najbliższych nocach mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. Służby drogowe apelują o ostrożność, bo trudne warunki pogodowe mogą mocno dać się we znaki kierowcom.
Silny #mróz
Od: 2026-02-15 11:43
Do: 2026-02-17 09:00
Intensywne #opady śniegu
Od: 2026-02-15 11:57
Do: 2026-02-15 14:00
Zima wciąż trzyma region w uścisku i nic nie wskazuje na to, by szybko miała ustąpić. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym mrozem, które obejmują m.in. województwo mazowieckie. Najbliższe noce mogą być szczególnie trudne – prognozy wskazują na wyraźne spadki temperatury, które w niektórych miejscach osiągną wartości niebezpieczne dla zdrowia i życia.
Alerty IMGW I stopnia zaczną obowiązywać w niedzielę wieczorem i pozostaną w mocy do poniedziałkowego poranka. Synoptycy zapowiadają spadek temperatury poniżej –13 stopni Celsjusza, a dodatkowym czynnikiem pogarszającym odczuwalne warunki będzie wiatr o prędkości od 10 do 15 km/h. Choć aura ma być w dużej mierze słoneczna, to nocne wychłodzenie i poranne przymrozki mogą stanowić realne zagrożenie.
IMGW podkreśla, że ostrzeżenie I stopnia oznacza możliwość wystąpienia zjawisk, które mogą powodować straty materialne oraz negatywnie wpływać na zdrowie, zwłaszcza osób starszych, dzieci i osób bezdomnych. Niskie temperatury mogą również prowadzić do zamarzania instalacji, problemów z uruchomieniem samochodów oraz zwiększonego ryzyka pożarów związanych z dogrzewaniem mieszkań.
Zimowa aura daje się we znaki także kierowcom. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydała komunikat, w którym ostrzega przed trudnymi warunkami na drogach Mazowsza. Miejscami mogą występować opady śniegu, a przy utrzymujących się ujemnych temperaturach nawierzchnie dróg mogą być śliskie. GDDKiA apeluje o ostrożną jazdę, dostosowanie prędkości do warunków oraz zachowanie większych odstępów między pojazdami.
Prognozy na kolejne dni nie przynoszą szybkiej poprawy. W nocy z niedzieli na poniedziałek oraz w poniedziałek w centrum kraju spodziewane jest duże zachmurzenie i temperatura w okolicach –7 stopni Celsjusza. W nocy z poniedziałku na wtorek mróz może się jeszcze pogłębić – lokalnie termometry pokażą od –7 do nawet –10 stopni. Wszystko wskazuje na to, że zima jeszcze przez kilka dni będzie dyktować warunki, zmuszając mieszkańców do zachowania szczególnej ostrożności i przygotowania się na mroźne noce.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.