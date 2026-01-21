Zimowy symbol Warszawy zrównany z ziemią. Wandal nagrał swoje „dzieło”, a w sieci zawrzało

Koniec radości, którą przez ostatni tydzień dawały mieszkańcom stolicy słynne śnieżne rzeźby. Warszawskie bałwanki, które stały się internetowym fenomenem i tłem do niezliczonych zdjęć, zostały zniszczone. Sprawca nie tylko zdewastował lubianą instalację, ale według relacji internautów, nagrał swój czyn i udostępnił wideo w sieci. Mieszkańcy nie kryją rozgoryczenia bezmyślnym aktem niszczenia czyjejś pracy.

Jeszcze do niedawna były powodem do uśmiechu i celem spacerów wielu warszawiaków. Mała armia bałwanków stała się lokalną atrakcją, o której głośno było w całej Polsce, a nawet poza jej granicami. Ludzie chętnie odwiedzali to miejsce, by zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie i podziwiać kreatywność autora. Niestety, zimowa bajka zakończyła się w brutalny sposób.

Nagrał, jak niszczy

W mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia o dewastacji rzeźb. W sieci krąży nagranie, na którym widać nieznanego mężczyznę, który celowo niszczy bałwanki. Zamiast pozwolić im naturalnie stopnieć, wandal postanowił przyspieszyć ten proces siłą. Internauci zwracają uwagę, że sprawca nie tylko dokonał zniszczenia, ale wręcz chwalił się tym, że nagrał cały incydent.

„Sam nie potrafię, to zniszczę”

Reakcja mieszkańców Warszawy była natychmiastowa. W komentarzach pod zdjęciami zniszczonej instalacji wylewa się fala smutku i złości. Internauci punktują bezinteresowną zawiść sprawcy, sugerując, że kierowała nim chęć zniszczenia czegoś pięknego tylko dlatego, że ktoś inny zyskał dzięki temu popularność.

Dla wielu komentujących sprawa ma wymiar szerszy niż tylko zniszczenie śniegu. Wskazują oni, że niszczenie czyjejś kreatywnej pracy i wrażliwości jest po prostu przejawem zła i brakiem szacunku dla drugiego człowieka. Autorski wpis dokumentujący zniszczenia podsumowuje sytuację gorzkim stwierdzeniem, że niektórzy niszczą to, czego sami nie potrafiliby stworzyć.

