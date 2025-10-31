Ziobro na celowniku prokuratury. 26 zarzutów i podejrzenie kierowania mafią
Kancelaria Sejmu rozpoczęła procedurę doręczenia Zbigniewowi Ziobrze wniosku o uchylenie immunitetu, zatrzymanie i tymczasowy areszt. Były minister sprawiedliwości, któremu prokuratura zarzuca kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i defraudację środków z Funduszu Sprawiedliwości, może wkrótce stanąć przed Sejmem. Posiedzenie komisji regulaminowej w tej sprawie ma odbyć się już 6 listopada, a głosowanie nad losem Ziobry może nastąpić dzień później.
Kancelaria Sejmu ruszyła z dostarczeniem wniosku o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze.
Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny może wkrótce stanąć przed Sejmem, który zdecyduje, czy zgodzić się na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że dokumenty mogą trafić do Ziobry jeszcze dziś – osobiście lub drogą elektroniczną. Jednocześnie wyznaczono już wstępny termin posiedzenia sejmowej komisji regulaminowej – najprawdopodobniej odbędzie się ono w czwartek, 6 listopada.
Według śledczych, Zbigniew Ziobro ma usłyszeć aż 26 zarzutów, w tym dotyczących kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i defraudacji środków z Funduszu Sprawiedliwości. Z ustaleń prokuratury wynika, że w proceder miało być zaangażowanych wielu urzędników i współpracowników byłego ministra. Wśród dowodów znajduje się tabela odnaleziona w telefonie jednego z prokuratorów, zawierająca listę 54 osób powiązanych z partią Suwerenna Polska i kwoty przekazanych im środków.
Dziennikarze TVN24 i OKO.press dotarli również do informacji o 36 spotkaniach Ziobry z księdzem Michałem Olszewskim z fundacji Profeto – jednym z głównych beneficjentów Funduszu Sprawiedliwości. Zapisane w telefonie kontakty duchownego z numerem ministra pod pseudonimem „Zibi” mają potwierdzać ich bliskie relacje.
Kancelaria Sejmu nie ujawnia, czy Ziobro planuje powrót do kraju na czas głosowania. Z kolei jego współpracownicy milczą w sprawie miejsca jego pobytu po niedawnym spotkaniu z Viktorem Orbánem w Budapeszcie. Jeśli komisja regulaminowa rozpatrzy wniosek w przyszłym tygodniu, Sejm może głosować nad uchyleniem immunitetu już w piątek. W przeciwnym razie decyzja zapadnie podczas kolejnego posiedzenia – w drugiej połowie listopada.
