Ziobro w USA, Polska reaguje. Padły mocne słowa o ekstradycji

Sprawa ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Szef MON zabrał głos
Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do kwestii możliwej ekstradycji Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że Polska ma prawo oczekiwać współpracy w tej sprawie od strony amerykańskiej.
Ziobro przebywa w USA
Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że znajduje się obecnie w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przebywał na Węgrzech.
Prokuratura zarzuca mu m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz nadużycia związane z pełnioną funkcją publiczną.
Wniosek o ekstradycję w przygotowaniu
Minister sprawiedliwości zapowiedział wystąpienie z wnioskiem o ekstradycję. Procedura może jednak okazać się skomplikowana.
Rzecznik Prokuratury Krajowej wskazał, że proces ten może potrwać długo, a dodatkowo istnieją formalne przeszkody związane z etapem postępowania.
Stanowisko szefa MON
Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi są dobre, ale w tej sprawie kraj ma konkretne oczekiwania.
– Mamy prawo oczekiwać współpracy od strony amerykańskiej, jeżeli wniosek o ekstradycję będzie realizowany – zaznaczył.
Wątek polityczny
Szef MON odniósł się także do sytuacji politycznej wokół sprawy. Jego zdaniem istotne jest rozliczenie odpowiedzialności oraz jasne stanowisko środowiska politycznego, z którego wywodzi się były minister.
Śledztwo i możliwe konsekwencje
Prokuratura prowadzi również działania mające ustalić, czy inne osoby mogły pomagać w unikaniu odpowiedzialności.
Na Zbigniewie Ziobrze ciąży łącznie 26 zarzutów, w tym dotyczących działalności przestępczej i nadużyć władzy.
Co to oznacza dla Ciebie?
– sprawa ma charakter międzynarodowy i może potrwać długo
– decyzje zależą od współpracy między państwami
– procedura ekstradycyjna jest skomplikowana i wieloetapowa
– temat pozostaje istotny w debacie publicznej
– kolejne informacje mogą pojawić się w najbliższych tygodniach
