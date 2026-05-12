Ziobro w USA, Polska reaguje. Padły mocne słowa o ekstradycji

12 maja 2026 08:07 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Sprawa Zbigniewa Ziobry nabiera międzynarodowego wymiaru. Po jego wyjeździe do Stanów Zjednoczonych pojawiły się zapowiedzi działań w kierunku ekstradycji, a głos w tej sprawie zabrał szef MON. Podkreślił, że Polska ma konkretne oczekiwania wobec współpracy ze strony USA.

Zbigniew Ziobro. Fot. Warszawa w Pigułce

Sprawa ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Szef MON zabrał głos

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do kwestii możliwej ekstradycji Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że Polska ma prawo oczekiwać współpracy w tej sprawie od strony amerykańskiej.

Ziobro przebywa w USA

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że znajduje się obecnie w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przebywał na Węgrzech.

Prokuratura zarzuca mu m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz nadużycia związane z pełnioną funkcją publiczną.

Wniosek o ekstradycję w przygotowaniu

Minister sprawiedliwości zapowiedział wystąpienie z wnioskiem o ekstradycję. Procedura może jednak okazać się skomplikowana.

Rzecznik Prokuratury Krajowej wskazał, że proces ten może potrwać długo, a dodatkowo istnieją formalne przeszkody związane z etapem postępowania.

Stanowisko szefa MON

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi są dobre, ale w tej sprawie kraj ma konkretne oczekiwania.

– Mamy prawo oczekiwać współpracy od strony amerykańskiej, jeżeli wniosek o ekstradycję będzie realizowany – zaznaczył.

Wątek polityczny

Szef MON odniósł się także do sytuacji politycznej wokół sprawy. Jego zdaniem istotne jest rozliczenie odpowiedzialności oraz jasne stanowisko środowiska politycznego, z którego wywodzi się były minister.

Śledztwo i możliwe konsekwencje

Prokuratura prowadzi również działania mające ustalić, czy inne osoby mogły pomagać w unikaniu odpowiedzialności.

Na Zbigniewie Ziobrze ciąży łącznie 26 zarzutów, w tym dotyczących działalności przestępczej i nadużyć władzy.

Co to oznacza dla Ciebie?

– sprawa ma charakter międzynarodowy i może potrwać długo
– decyzje zależą od współpracy między państwami
– procedura ekstradycyjna jest skomplikowana i wieloetapowa
– temat pozostaje istotny w debacie publicznej
– kolejne informacje mogą pojawić się w najbliższych tygodniach

