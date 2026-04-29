Złoto i srebro w dół. Inwestorzy w Warszawie w pośpiechu zmieniają strategię.

29 kwietnia 2026 13:12 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Ceny metali szlachetnych nagle zaczęły tracić na wartości, a najnowsze prognozy analityków studzą entuzjazm tych, którzy liczyli na dalsze rekordy. Sprawdź, dlaczego złoto i srebro tracą blask i co to oznacza dla warszawiaków chroniących swoje oszczędności przed inflacją.

Fot. Pixabay

Warszawa, jako największy rynek obrotu kruszcami w Polsce, z niepokojem przygląda się najnowszym wykresom. Jak wynika z analizy Business Insider, złoto i srebro zaliczyły wyraźny spadek, co wywołało poruszenie w salonach sprzedaży przy ul. Świętokrzyskiej czy w okolicach warszawskiej Giełdy. Przez ostatnie miesiące mieszkańcy stolicy ustawiali się w kolejkach po monety bulionowe i sztabki, traktując je jako „pewniaka”. Dzisiejsze dane pokazują jednak, że rynek metali szlachetnych wszedł w fazę korekty, której skala zaskoczyła nawet optymistów.

Dlaczego kruszce tracą na wartości? Znamy przyczyny.

Analitycy wskazują na kilka kluczowych czynników, które odebrały złotu wiatr w żagle. Silniejszy dolar oraz rosnące rentowności obligacji sprawiły, że kapitał zaczął odpływać w stronę innych aktywów. W warszawskich biurach maklerskich coraz głośniej mówi się o tym, że inwestorzy wolą teraz „bezpieczne” papiery dłużne niż fizyczne złoto, które nie wypłaca dywidendy. Dodatkowo, uspokojenie nastrojów na rynkach światowych sprawiło, że tzw. „bezpieczna przystań” przestała być tak oblegana jak jeszcze kilka tygodni temu.

Sytuacja na rynku srebra jest jeszcze trudniejsza. Metal ten, ze względu na swoje szerokie zastosowanie w przemyśle, mocniej reaguje na prognozy dotyczące spowolnienia gospodarczego. Dla warszawiaków, którzy zainwestowali w srebrne monety, obecne spadki to test cierpliwości – srebro traci na wartości szybciej niż złoto, co w 2026 roku stawia pod znakiem zapytania opłacalność krótkoterminowych inwestycji w ten metal.

Czy to koniec hossy na złoto w Warszawie?

Mimo obecnych spadków, analitycy cytowani przez Business Insider nie są zgodni co do długofalowych skutków. Niektórzy widzą w tym „zdrową korektę” i okazję do dokupienia kruszcu po niższych cenach. Jednak dla przeciętnego mieszkańca Warszawy, który kupił złoto na górce, widok czerwonych słupków na giełdzie jest powodem do niepokoju. Warto pamiętać, że marże u warszawskich dealerów przy odkupie fizycznego metalu mogą sprawić, że wyjście z inwestycji w tym momencie będzie wiązało się z realną stratą.

Warto zwrócić uwagę na zachowanie funduszy inwestycyjnych mających siedziby w Warszawie. Część z nich zaczyna przesuwać środki w stronę rynku akcji, co dodatkowo osłabia notowania kruszców. Jeśli planowałeś zakup pierścionka zaręczynowego w jednej z prestiżowych warszawskich jubilerii czy inwestycję w sztabki, obecne ceny mogą być nieco bardziej atrakcyjne, ale ryzyko dalszych spadków wciąż wisi w powietrzu.

Inwestorzy czekają na sygnały z USA

Dalszy los złota i srebra w portfelach warszawiaków zależy w dużej mierze od decyzji amerykańskiego Fed. Każdy komunikat dotyczący stóp procentowych odbija się echem na polskim rynku. Na ten moment złoto i srebro tracą blask, a warszawiacy uczą się starej giełdowej prawdy: nic nie rośnie wiecznie. Czas zweryfikuje, czy ucieczka w kruszce była najlepszym sposobem na zabezpieczenie przyszłości w stolicy.

 

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie analizy serwisu Business Insider dotyczącej spadków cen metali szlachetnych (kwiecień 2026).

 

