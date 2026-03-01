Złoto w ogniu konfliktu. Atak USA i Izraela na Iran może wywołać nową falę rekordów
Uderzenia Stanów Zjednoczonych i Izraela na cele w Iranie wywołały natychmiastową reakcję na globalnych rynkach finansowych. Inwestorzy przygotowują się na wzrost niepewności i możliwy gwałtowny napływ kapitału do tzw. bezpiecznych przystani. Na czele tej listy ponownie znajduje się złoto.
Choć tradycyjne giełdy były w weekend zamknięte, sygnały z rynku wskazują na wyraźne napięcie przed poniedziałkowym otwarciem handlu.
Pierwsza reakcja może być gwałtowna
Analitycy spodziewają się dynamicznego wzrostu cen metali szlachetnych tuż po rozpoczęciu notowań. Według części prognoz złoto może otworzyć się nawet o około 200 dolarów za uncję wyżej niż w piątek.
Rynki surowcowe zazwyczaj reagują impulsywnie na wybuch konfliktu zbrojnego, zwłaszcza gdy dotyczy on regionu kluczowego dla światowych dostaw ropy. Jednak doświadczenie pokazuje, że po początkowym skoku ceny często częściowo korygują się w ciągu dnia.
Kluczowe dla trwałości wzrostów będzie to, czy konflikt zagrozi przepływom ropy i czy dojdzie do dalszej eskalacji.
Złoto cyfrowe już drożeje
Ponieważ klasyczne rynki są zamknięte w weekend, inwestorzy obserwowali notowania tokenizowanego złota, które handlowane jest przez całą dobę.
Cyfrowe odpowiedniki kruszcu notowały wyraźne wzrosty. PAX Gold wzrósł o ponad 2 proc., osiągając poziom powyżej 5 300 dolarów za uncję. Tether Gold również zyskał, przekraczając 5 290 dolarów.
Analitycy podkreślają jednak, że weekendowe premie cenowe często zawyżają skalę luki otwarcia, choć dobrze oddają kierunek nastrojów. Obecnie dominuje klasyczny mechanizm „ucieczki do bezpieczeństwa”.
Inwestorzy wyprzedają ryzyko
Eksperci rynku kapitałowego spodziewają się, że wraz z otwarciem giełd może dojść do wyprzedaży akcji i innych ryzykownych aktywów. W takich warunkach złoto tradycyjnie zyskuje.
Niepewność dotyczy kilku czynników:
– jak długo potrwa konflikt,
– czy zostaną wciągnięte kolejne państwa,
– czy ceny ropy wyraźnie wzrosną,
– jaki będzie wpływ wydarzeń na inflację.
W scenariuszu silnej eskalacji ceny złota mogą ponownie zbliżyć się do poziomu 5 500 dolarów za uncję, a nawet przetestować nowe historyczne maksima powyżej styczniowego szczytu w okolicach 5 600 dolarów.
Co może ograniczyć wzrosty
Część analityków wskazuje, że potencjalne odbicie dolara amerykańskiego mogłoby ograniczyć dalszą zwyżkę notowań złota. Silniejszy dolar tradycyjnie wywiera presję na ceny metali wycenianych w tej walucie.
Dodatkowo, jeśli odpowiedź Iranu okaże się ograniczona lub konflikt nie rozszerzy się na infrastrukturę energetyczną, początkowy impuls wzrostowy może szybko wygasnąć.
Z drugiej strony utrzymująca się wysoka cena ropy podniosłaby obawy inflacyjne, co z kolei zwiększa atrakcyjność złota jako zabezpieczenia przed utratą siły nabywczej pieniądza.
Rekord w zasięgu ręki
Strategowie rynku surowcowego nie wykluczają, że przy sprzyjającym dla złota scenariuszu inwestorzy zobaczą nowe historyczne maksima. Ostateczna skala ruchu zależy jednak od rozwoju sytuacji geopolitycznej oraz reakcji rynków energii.
Jedno jest pewne: eskalacja na Bliskim Wschodzie zwiększy zmienność na rynkach metali szlachetnych. Złoto po raz kolejny staje się barometrem globalnego strachu i głównym kierunkiem ucieczki kapitału w czasach niepewności.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.