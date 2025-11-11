Zmarł Jerzy Derfel. Świat muzyki żegna mistrza

11 listopada 2025 12:02 | Autor: Anna Szkutnik

Polska kultura poniosła ogromną stratę. 3 listopada 2025 roku w wieku 84 lat zmarł Jerzy Derfel – wybitny pianista, kompozytor i dyrygent, artysta, którego muzyka i osobowość przez dekady wzbogacały życie kulturalne kraju.

Odszedł jeden z najwybitniejszych muzyków swojego pokolenia

Jerzy Derfel należał do grona twórców, którzy z pasją łączyli klasyczną tradycję z nowoczesnością. Był znany z niezwykłej wrażliwości muzycznej, a jego kompozycje i aranżacje często trafiały do teatrów, filmów i programów telewizyjnych. Występował na najważniejszych scenach w Polsce i za granicą, a jego koncerty zawsze przyciągały rzesze miłośników muzyki fortepianowej.

Wielu wspomina go jako człowieka niezwykle skromnego, pogodnego i życzliwego – artystę, który nigdy nie przestał wierzyć w moc muzyki.

Uroczystości pogrzebowe

Rodzina poinformowała, że nabożeństwo żałobne odbędzie się 14 listopada 2025 roku o godzinie 11:00 w kościele Środowisk Twórczych pw. św. Andrzeja Apostoła i Brata Alberta przy placu Teatralnym 18 w Warszawie.

Po mszy ciało artysty zostanie złożone na Cmentarzu Komunalnym Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45 w Warszawie.
Kondukt żałobny wyruszy spod głównej bramy o godzinie 13:00.

Hołd dla mistrza

Śmierć Jerzego Derfla to ogromna strata dla świata kultury i muzyki. Jego dorobek artystyczny pozostanie inspiracją dla kolejnych pokoleń muzyków, a wspomnienia o jego działalności – na zawsze zapiszą się w historii polskiej sceny muzycznej.

