Zmarł krakowski biskup Jan Szkodoń. Miał 78 lat

29 sierpnia 2025

W wieku 78 lat zmarł bp Jan Szkodoń, emerytowany biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej. Duchowny przez 56 lat pełnił posługę kapłańską, a święcenia kapłańskie przyjął z rąk kard. Karola Wojtyły.

Nie żyje biskup Jan Szkodoń. 56 lat posługi za nim

W wieku 78 lat zmarł biskup Jan Szkodoń, emerytowany biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej. O jego śmierci poinformował metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski. Duchowny przez ponad pół wieku pełnił posługę kapłańską, a święcenia przyjął z rąk kardynała Karola Wojtyły.

Droga kapłańska biskupa Szkodonia

Jan Szkodoń urodził się 19 grudnia 1946 roku w Chyżnem na Orawie. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej, a w 1972 roku przyjął święcenia kapłańskie. Początkowo pracował w parafii w Makowie Podhalańskim, a później w Krakowie, gdzie angażował się także w pracę naukową i dydaktyczną na Papieskim Wydziale Teologicznym.

Od 1979 roku pełnił funkcję ojca duchownego w seminarium, a w 1988 roku został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. Przez lata towarzyszył kolejnym pokoleniom kapłanów, angażował się w duszpasterstwo i formację kleryków.

Dziedzictwo i pamięć

Biskup Szkodoń zapisał się w historii Kościoła krakowskiego jako duchowny o długoletniej i różnorodnej posłudze. Jego odejście zamyka ważny rozdział dla wielu osób związanych z archidiecezją.

