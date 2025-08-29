Zmarł krakowski biskup Jan Szkodoń. Miał 78 lat
W wieku 78 lat zmarł bp Jan Szkodoń, emerytowany biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej. Duchowny przez 56 lat pełnił posługę kapłańską, a święcenia kapłańskie przyjął z rąk kard. Karola Wojtyły.
Nie żyje biskup Jan Szkodoń. 56 lat posługi za nim
W wieku 78 lat zmarł biskup Jan Szkodoń, emerytowany biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej. O jego śmierci poinformował metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski. Duchowny przez ponad pół wieku pełnił posługę kapłańską, a święcenia przyjął z rąk kardynała Karola Wojtyły.
Droga kapłańska biskupa Szkodonia
Jan Szkodoń urodził się 19 grudnia 1946 roku w Chyżnem na Orawie. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej, a w 1972 roku przyjął święcenia kapłańskie. Początkowo pracował w parafii w Makowie Podhalańskim, a później w Krakowie, gdzie angażował się także w pracę naukową i dydaktyczną na Papieskim Wydziale Teologicznym.
Od 1979 roku pełnił funkcję ojca duchownego w seminarium, a w 1988 roku został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. Przez lata towarzyszył kolejnym pokoleniom kapłanów, angażował się w duszpasterstwo i formację kleryków.
Dziedzictwo i pamięć
Biskup Szkodoń zapisał się w historii Kościoła krakowskiego jako duchowny o długoletniej i różnorodnej posłudze. Jego odejście zamyka ważny rozdział dla wielu osób związanych z archidiecezją.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.