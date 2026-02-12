Zmarła Janina Rożecka „Dora”. Sanitariuszka Powstania Warszawskiego miała 104 lata
W wieku 104 lat zmarła Janina Rożecka ps. „Dora”, sanitariuszka Powstania Warszawskiego i jedna z osób zaangażowanych w upamiętnianie jego historii. O jej śmierci poinformowało Muzeum Powstania Warszawskiego, z którym przez lata była blisko związana.
W wieku 104 lat zmarła Janina Rożecka ps. „Dora”, sanitariuszka Powstania Warszawskiego. Informację o jej śmierci przekazało Muzeum Powstania Warszawskiego, z którym była związana przez wiele lat jako współtwórczyni ekspozycji i bliska przyjaciółka instytucji.
Służba w konspiracji i czasie powstania
Janina Rożecka była związana z działalnością konspiracyjną od 1942 roku. W czasie Powstania Warszawskiego pełniła służbę jako sanitariuszka w Punkcie Opatrunkowym nr 104A przy ul. Śmiałej 43 na terenie walczącej stolicy. Niosła pomoc rannym w niezwykle trudnych warunkach, narażając własne życie. Po upadku powstania, podobnie jak tysiące mieszkańców miasta, opuściła Warszawę wraz z ludnością cywilną. Wojenne doświadczenia na trwałe wpisały się w jej biografię i późniejszą działalność świadkowską.
Pomoc udzielana w czasie okupacji
W 1988 roku Janina Rożecka została odznaczona Medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Wyróżnienie przyznane przez Instytut Yad Vashem otrzymała wspólnie z siostrą Wandą oraz matką Leonią Gutowską za pomoc udzielaną Żydom w czasie niemieckiej okupacji. Rodzina ukrywała osoby prześladowane, narażając się na poważne konsekwencje ze strony okupanta. Odznaczenie to jest jednym z najwyższych międzynarodowych wyróżnień przyznawanych osobom, które z narażeniem życia ratowały Żydów podczas II wojny światowej.
Związki z Muzeum Powstania Warszawskiego
Po wojnie Janina Rożecka aktywnie angażowała się w upamiętnianie historii Powstania Warszawskiego. Była jedną z osób współtworzących ekspozycję Muzeum Powstania Warszawskiego, dzieląc się swoimi doświadczeniami i wspomnieniami. Przez lata uczestniczyła w spotkaniach z młodzieżą i wydarzeniach rocznicowych, pozostając ważnym świadkiem historii XX wieku.
Muzeum Powstania Warszawskiego w pożegnaniu podkreśliło jej zaangażowanie, życzliwość oraz rolę, jaką odegrała w przekazywaniu pamięci o powstaniu kolejnym pokoleniom.
Odejście Janiny Rożeckiej „Dory” to strata jednego z ostatnich bezpośrednich świadków Powstania Warszawskiego. Jej biografia przypomina o cywilnym wymiarze walki, o roli sanitariuszek oraz o odwadze zwykłych ludzi, którzy w czasie wojny podejmowali decyzje ratujące życie innych. To także moment refleksji nad znaczeniem pamięci historycznej i odpowiedzialnością za jej zachowanie.
