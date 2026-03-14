Zmasowane kontrole w blokach i kamienicach. 1 zapomniany przedmiot to 5000 zł kary
Zarządcy nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe oraz funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej rozpoczęli rygorystyczne kontrole części wspólnych w budynkach wielorodzinnych na terenie całego kraju. Obywatele traktujący korytarze, klatki schodowe oraz przejścia podziemne jako darmowe przedłużenie własnych piwnic i mieszkań muszą przygotować się na natychmiastowe konsekwencje. Pozostawienie 1 z pozoru niegroźnego przedmiotu na drodze ewakuacyjnej kończy się obecnie bezwzględnym mandatem, a w skrajnych przypadkach skierowaniem sprawy bezpośrednio do sądu i karą sięgającą kilkudziesięciu tysięcy złotych. Czego absolutnie nie wolno przechowywać na klatce i jak uniknąć bolesnego zderzenia z nowymi procedurami?
Drogi ewakuacyjne pod szczególnym nadzorem. Przepisy są bezlitosne
Kluczowym dokumentem regulującym zasady korzystania z części wspólnych w blokach jest rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z literą prawa, klatka schodowa i korytarz piwniczny to przede wszystkim oficjalne drogi ewakuacyjne. W przypadku wybuchu pożaru lub silnego zadymienia, te ciągi komunikacyjne muszą gwarantować lokatorom możliwość szybkiej, w 100 procentach bezkolizyjnej ucieczki, a strażakom pełną swobodę w prowadzeniu akcji ratowniczo-gaśniczej z użyciem ciężkiego sprzętu. Każdy, nawet najmniejszy obiekt stojący na tej drodze, stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia wielu rodzin.
Inspektorzy i administratorzy budynków dysponują bardzo szczegółową listą przedmiotów, które nagminnie tarasują polskie bloki, a które są całkowicie zakazane. Na 1 miejscu znajdują się ogromne, ciężkie donice z kwiatami, które lokatorzy ustawiają na półpiętrach. W gęstym dymie taka przeszkoda staje się śmiertelną pułapką, o którą potykają się uciekający ludzie. Równie kategoryczny zakaz dotyczy pozostawiania starych mebli, szafek na buty, worków ze śmieciami przygotowanych do porannego wyniesienia, a także rowerów, hulajnóg elektrycznych czy dziecięcych wózków. Gabaryty tych rzeczy skutecznie zawężają wymaganą przez prawo szerokość przejścia, co daje kontrolerom podstawę do natychmiastowej interwencji.
Hulajnogi i baterie na korytarzach. Nowe, śmiertelne niebezpieczeństwo
W ostatnich kilkunastu miesiącach uwaga funkcjonariuszy straży pożarnej skupiła się na zupełnie nowym, niezwykle groźnym zjawisku. Mowa o ładowaniu i przechowywaniu na klatkach schodowych nowoczesnych urządzeń transportu osobistego, takich jak hulajnogi elektryczne oraz duże rowery z napędem. Akumulatory litowo-jonowe, w które wyposażony jest ten sprzęt, wykazują potężną tendencję do samozapłonu, zwłaszcza gdy są ładowane tanimi, niecertyfikowanymi zasilaczami lub gdy wcześniej uległy uszkodzeniom mechanicznym podczas jazdy.
Pożar takiej baterii w zamkniętym, słabo wentylowanym korytarzu bloku rozwija się w ułamku sekundy, emitując toksyczny dym i osiągając temperaturę przekraczającą 1000 stopni Celsjusza. Płomieni nie da się ugasić tradycyjną gaśnicą proszkową ani wodą z kranu. Pozostawienie ładującej się hulajnogi pod drzwiami sąsiada to ściągnięcie na cały budynek ryzyka potężnej eksplozji. Z tego właśnie powodu spółdzielnie wprowadzają do swoich regulaminów bezwzględne zakazy wnoszenia takich urządzeń na ciągi komunikacyjne, a wykrycie tego faktu przez kontrolerów skutkuje najwyższymi możliwymi stawkami mandatów nakładanymi w trybie natychmiastowym.
Procedura kontrolna i kary finansowe. Kto wystawia wezwania do zapłaty?
System nakładania kar za zagracanie klatek schodowych działa obecnie niezwykle sprawnie. W 1 kolejności do akcji wkracza administracja osiedla lub wyznaczony gospodarz domu. Pracownik spółdzielni robi dokumentację fotograficzną, a następnie nakleja na porzucone przedmioty oficjalne wezwanie do ich usunięcia w terminie od 3 do 7 dni. Jeśli właściciel zignoruje to pismo, administracja ma pełne prawo zamówić firmę zewnętrzną, która usunie i zutylizuje meble czy wózki, a całkowitym kosztem tej operacji obciąży bezpośrednio konto czynszowe niepokornego lokatora.
Sytuacja staje się o wiele poważniejsza, gdy na miejsce zostanie wezwana straż pożarna, straż miejska lub policja. Funkcjonariusze nie muszą stosować żadnych pouczeń ani terminów ostrzegawczych. Za składowanie materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych mundurowi wystawiają mandat karny w wysokości 500 zł. Jeśli jednak zablokowanie przejścia jest rażące i zagraża bezpieczeństwu całego pionu, sprawa trafia bez zwłoki do sądu rejonowego. W trakcie postępowania sędzia może nałożyć na sprawcę grzywnę w zawrotnej wysokości nawet 5000 zł, a w przypadku recydywy orzec o konieczności pokrycia kosztów ewentualnych akcji ratowniczych.
Zatajenie prawdy przed ubezpieczycielem. Stracisz dorobek życia
Konsekwencje prawne i administracyjne to zaledwie 1 strona medalu. Zastawianie korytarzy pociąga za sobą gigantyczne ryzyko finansowe w momencie, gdy dojdzie do jakiegokolwiek nieszczęścia, na przykład pożaru lub zalania. Kiedy na miejsce przybywa rzeczoznawca z towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym wykupiliśmy polisę na nasze mieszkanie, bardzo dokładnie analizuje on przyczyny zdarzenia oraz stan ciągów komunikacyjnych. Każda znaleziona nieprawidłowość jest przez niego skrupulatnie fotografowana i dołączana do akt szkodowych.
Jeśli biegły udowodni, że ogień przeniósł się na drzwi wejściowe z powodu pozostawionej na klatce szafki na buty, albo że ugaszenie pożaru trwało dłużej, bo strażacy musieli najpierw usunąć zaparkowane na półpiętrze rowery, ubezpieczyciel automatycznie uruchamia klauzulę rażącego niedbalstwa. W takim scenariuszu firma ubezpieczeniowa całkowicie i prawomocnie odmawia wypłaty jakichkolwiek środków z tytułu polisy. Obywatel zostaje z doszczętnie zniszczonym mieszkaniem, brakiem pieniędzy na remont i perspektywą wieloletnich procesów cywilnych wytaczanych przez poszkodowanych sąsiadów z innych kondygnacji.
Co to oznacza dla Ciebie? Skuteczne zabezpieczenie przed wysoką grzywną
Fala kontroli w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych to wyraźny sygnał, że samowola na częściach wspólnych nie będzie już w Polsce tolerowana. Co to oznacza dla Ciebie i Twojego bezpieczeństwa finansowego? Jeśli jesteś mieszkańcem bloku lub kamienicy, musisz natychmiast przeprowadzić audyt swojej przestrzeni przed wejściem do mieszkania. Jeśli stoi tam stara komoda, z której korzystasz jak ze spiżarni, regał z butami, wózek dziecięcy, a do barierek przypięty jest Twój rower – masz obowiązek usunąć te rzeczy jeszcze dzisiaj. Przeniesienie ich do własnej piwnicy lub zorganizowanie miejsca wewnątrz mieszkania to jedyny skuteczny sposób na uniknięcie paraliżującej grzywny.
Jeśli planujesz gruntowny remont, nigdy nie wystawiaj gruzu ani starych mebli na klatkę, nawet „tylko na 1 noc”. Zamów specjalny kontener lub zorganizuj bezpośredni wywóz odpadów wielkogabarytowych tego samego dnia. Zwróć również uwagę na zachowanie innych lokatorów. Jeśli zauważysz, że sąsiad regularnie ładuje ciężką hulajnogę elektryczną na wspólnym korytarzu, nie ignoruj tego faktu, obawiając się konfliktu. Natychmiast zgłoś tę sytuację do administracji budynku. Taka interwencja to nie donosicielstwo, ale dbałość o własne życie, zdrowie i zabezpieczenie majątku całej rodziny przed potężnym pożarem i bezlitosną machiną kar finansowych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.