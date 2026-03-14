Zmasowane kontrole w domach Polaków. Urzędnicy sprawdzają 1 kluczowy dokument
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oraz wyznaczeni pracownicy administracji samorządowej ruszyli w teren, by przeprowadzać szczegółowe kontrole w domach jednorodzinnych i mieszkaniach na terenie całego kraju. Inspektorzy weryfikują przede wszystkim zgłoszenia dotyczące źródeł ciepła oraz dokumentację związaną z charakterystyką energetyczną budynków. Brak 1 konkretnego zaświadczenia lub niezgodność stanu faktycznego z deklaracją może skutkować natychmiastowym nałożeniem bardzo wysokich kar finansowych. Kto dokładnie musi przygotować się na wizytę urzędników i jak poprawnie zabezpieczyć swój portfel przed bolesnymi sankcjami?
Nowe obowiązki dla właścicieli nieruchomości. Co dokładnie weryfikuje nadzór?
W ostatnich miesiącach przepisy dotyczące ewidencjonowania źródeł ogrzewania uległy znacznemu zaostrzeniu. Podstawowym obowiązkiem każdego właściciela lub zarządcy budynku jest złożenie prawidłowej deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dokument ten zawiera szczegółowe informacje na temat tego, czym i w jaki sposób ogrzewany jest dany dom lub lokal. Urzędnicy podczas fizycznej kontroli na posesji mają za zadanie sprawdzić, czy piec, kocioł, pompa ciepła lub kominek faktycznie znajdujący się w kotłowni pokrywa się z tym, co zostało oficjalnie zadeklarowane w systemie państwowym.
Drugim, równie istotnym aspektem kontroli jest weryfikacja świadectw charakterystyki energetycznej. Choć dokument ten nie jest jeszcze bezwzględnie wymagany od każdego obywatela mieszkającego we własnym domu, staje się on absolutnie obowiązkowy w 3 konkretnych sytuacjach: podczas sprzedaży nieruchomości, w momencie wynajmowania mieszkania nowemu lokatorowi, a także po zakończeniu budowy nowego obiektu. Jeśli właściciel wynajmuje lokal i nie posiada aktualnego certyfikatu, inspektorzy mają prawo nałożyć dotkliwą grzywnę już podczas 1 wizyty kontrolnej. Przepisy w tym zakresie są bezwzględne i nie przewidują okresów przejściowych dla osób, które zasłaniają się nieznajomością obowiązującego prawa.
Kto może zapukać do drzwi? Uprawnienia kontrolerów w terenie
Wielu obywateli żyje w błędnym przekonaniu, że do ich prywatnego domu może wejść wyłącznie policja posiadająca nakaz prokuratorski. W przypadku spraw związanych z nadzorem budowlanym i ochroną środowiska, katalog służb uprawnionych do przeprowadzenia inspekcji jest znacznie szerszy. Do naszych drzwi mogą zapukać strażnicy gminni, strażnicy mieyscy, pracownicy urzędu miasta i gminy posiadający specjalne upoważnienie od wójta lub burmistrza, a także inspektorzy nadzoru budowlanego oraz kominiarze posiadający odpowiednie uprawnienia mistrzowskie.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel nieruchomości ma prawny obowiązek wpuścić uprawnionych kontrolerów na teren posesji oraz do wnętrza budynku, w którym znajduje się urządzenie grzewcze. Utrudnianie lub całkowite udaremnienie przeprowadzenia takiej kontroli jest traktowane przez polskie prawo jako przestępstwo. W sytuacji, gdy właściciel odmawia otwarcia drzwi lub zachowuje się agresywnie, urzędnicy mają prawo odstąpić od czynności i wrócić w to samo miejsce w asyście funkcjonariuszy policji. W takim scenariuszu obywatel naraża się nie tylko na kary związane z brakiem dokumentów, ale również na zarzuty karne za utrudnianie działań organom administracji państwowej.
Najczęstsze braki w dokumentacji. Za co dokładnie posypią się kary?
Z danych udostępnianych przez organy kontrolne wynika, że obywatele najczęściej popełniają błędy z powodu zwykłego roztargnienia lub zapominania o aktualizacji danych. Najpowszechniejszym uchybieniem jest brak zgłoszenia wymiany starego pieca na nowe urządzenie grzewcze. Zgodnie z przepisami, na aktualizację deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków mamy dokładnie 14 dni od momentu uruchomienia nowego źródła ciepła. Przekroczenie tego terminu sprawia, że w systemie figurują nieprawidłowe dane, co podczas fizycznej wizyty inspektorów kończy się wystawieniem mandatu.
Kolejnym powszechnym problemem są braki w dokumentacji kominiarskiej. Właściciele domów jednorodzinnych mają obowiązek przeprowadzania regularnych przeglądów przewodów kominowych i wentylacyjnych – w przypadku ogrzewania paliwem stałym taki przegląd musi odbywać się aż 4 razy w roku. Kontrolerzy bardzo często proszą o okazanie protokołu z ostatniej wizyty kominiarza. Jego brak nie tylko grozi mandatem, ale w przypadku pożaru sadzy całkowicie przekreśla szanse na uzyskanie jakiegokolwiek odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego, ponieważ budynek był użytkowany niezgodnie z przepisami przeciwpożarowymi.
Kary finansowe za niedopełnienie obowiązków. Stawki uderzą w oszczędności
Sankcje finansowe przewidziane za ignorowanie przepisów ewidencyjnych i środowiskowych są bardzo rygorystyczne. Jeśli podczas kontroli okaże się, że właściciel w ogóle nie złożył deklaracji do ewidencji lub podał w niej fałszywe informacje, urzędnik może nałożyć mandat karny w wysokości do 500 zł. Jeżeli jednak sprawa trafi na drogę postępowania sądowego, maksymalna kwota grzywny rośnie błyskawicznie i może wynieść nawet 5000 zł. Sądy w takich przypadkach rzadko bywają pobłażliwe, traktując takie zaniechania jako celowe działanie na szkodę środowiska naturalnego.
Jeszcze wyższe kary przewidziano dla osób, które nie posiadają wymaganego świadectwa charakterystyki energetycznej podczas sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Notariusze mają obowiązek odnotować fakt przekazania takiego dokumentu w akcie notarialnym. Jeśli sprzedający go nie dostarczy, naraża się na nałożenie grzywny, która również może sięgnąć pułapu 5000 zł. Warto zaznaczyć, że wyrobienie takiego dokumentu u certyfikowanego audytora kosztuje zazwyczaj od 300 zł do 800 zł, co oznacza, że ignorowanie tego obowiązku jest z ekonomicznego punktu widzenia całkowicie nieopłacalne i stwarza ogromne ryzyko utraty znacznej części oszczędności.
Co to oznacza dla Ciebie? Krok po kroku do pełnego bezpieczeństwa podczas kontroli
Nasilające się działania urzędów nadzoru budowlanego to wyraźny sygnał, że administracja państwowa przestaje tolerować luki w dokumentacji domowej. Co to oznacza dla Ciebie? Przede wszystkim konieczność natychmiastowego uporządkowania domowego archiwum. W 1 kolejności upewnij się, że złożyłeś deklarację o źródłach ciepła i że dane w niej zawarte są nadal aktualne. Jeśli w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy wymieniałeś kocioł, instalowałeś pompę ciepła lub montowałeś kominek, a nie zgłosiłeś tego faktu do urzędu gminy w ciągu 14 dni, powinieneś zrobić to jak najszybciej, by uniknąć kary nałożonej w trybie nagłym.
Jeżeli planujesz wynająć swoje mieszkanie nowym lokatorom lub przygotowujesz dom do sprzedaży, nie zwlekaj z zamówieniem świadectwa charakterystyki energetycznej. Znajdź wpisanego do centralnego rejestru audytora i zleć mu wykonanie dokumentu z odpowiednim wyprzedzeniem. Koszt wyrobienia certyfikatu jest nieporównywalnie niższy niż ewentualna grzywna w wysokości 5000 zł. Zadbaj również o to, by w łatwo dostępnym miejscu w domu przechowywać aktualny protokół od kominiarza. Tych kilka prostych kroków zagwarantuje Ci, że ewentualna wizyta urzędników zakończy się szybko, spokojnie i bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji prawnych czy finansowych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.