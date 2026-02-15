Zmiana, którą zobaczysz przy zakupach. Sklepy wprowadzają nowe oznaczenia
Od 17 lutego 2026 r. zmienią się zasady znakowania świeżych owoców, warzyw i bananów w sprzedaży detalicznej. Nowe przepisy wprowadzają m.in. obowiązek prezentowania grafiki flagi kraju pochodzenia przy produktach oferowanych luzem, a za prawidłowe oznakowanie odpowiadać będą sprzedawcy.
Od 17 lutego 2026 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące znakowania świeżych owoców, warzyw oraz bananów. Zmiany wynikają z nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i wprowadzają dodatkowe obowiązki na etapie sprzedaży detalicznej. IJHARS przypomina, że nowe regulacje mają zwiększyć przejrzystość informacji o pochodzeniu produktów i ułatwić konsumentom świadome wybory.
Co już dziś musi wiedzieć konsument?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi, przy sprzedaży świeżych owoców i warzyw konsument musi mieć łatwy dostęp do podstawowych informacji o produkcie. Należą do nich m.in. kraj pochodzenia, klasa jakości (jeśli dotyczy), wielkość, odmiana oraz typ handlowy. Informacje te muszą być podane w sposób czytelny i niewprowadzający w błąd.
W przypadku produktów sprzedawanych w opakowaniach wymagane jest dodatkowo wskazanie danych podmiotu pakującego lub wysyłającego, pełnej nazwy państwa pochodzenia oraz – w określonych przypadkach – klasy jakości, wielkości czy liczby sztuk.
Dotychczas przepisy nie nakładały obowiązku stosowania grafiki flagi kraju pochodzenia.
Kluczowa zmiana od 17 lutego 2026 r.
Nowe przepisy krajowe wprowadzają obowiązek prezentowania grafiki flagi państwa pochodzenia przy świeżych owocach, warzywach i bananach oferowanych do sprzedaży:
– bez opakowania,
– pakowanych na życzenie konsumenta w miejscu sprzedaży,
– pakowanych do bezzwłocznej sprzedaży.
Oznacza to, że przy produktach sprzedawanych luzem sama informacja tekstowa o kraju pochodzenia nie będzie już wystarczająca. Flaga musi zostać wyraźnie zaprezentowana jako uzupełnienie dotychczasowych oznaczeń.
Gdzie powinna znaleźć się flaga
Zgodnie z nowymi regulacjami grafika flagi kraju pochodzenia powinna być umieszczona na wywieszce lub w innym miejscu łatwo dostępnym i widocznym dla kupującego. Oznaczenie musi jednoznacznie odnosić się do konkretnego produktu i nie może wprowadzać konsumenta w błąd.
Nowy obowiązek dotyczy wyłącznie sprzedaży detalicznej owoców, warzyw i bananów oferowanych bez opakowania lub pakowanych na miejscu.
Kto odpowiada za prawidłowe oznakowanie?
IJHARS podkreśla, że za prawidłowe oznakowanie świeżych owoców, warzyw i bananów sprzedawanych luzem odpowiada detalista wprowadzający te produkty do obrotu. To na sprzedawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby przy towarze znalazła się właściwa grafika flagi państwa pochodzenia.
Brak takiego oznaczenia po wejściu w życie nowych przepisów może zostać uznany za naruszenie obowiązujących regulacji.
Cel zmian
Wprowadzenie obowiązku prezentowania flagi kraju pochodzenia ma zwiększyć transparentność rynku i ograniczyć przypadki wprowadzania konsumentów w błąd co do pochodzenia produktów. Zmiany mają również ułatwić szybkie rozpoznanie kraju pochodzenia przy zakupach dokonywanych bez opakowań.
IJHARS zachęca sprzedawców do zapoznania się z nowymi przepisami z wyprzedzeniem, aby odpowiednio przygotować miejsca sprzedaży przed 17 lutego 2026 r.
Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych. Akty prawne omawiane w tekście:
– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2025 r.
– Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/2429
