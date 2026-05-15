Zmiana w płatnościach transgranicznych! Polskie rozwiązanie płatnicze wykracza poza granice kraju

Polski Standard Płatności, operator systemu BLIK, dołączył do European Mobile Payment Systems Association (EMPSA). Stowarzyszenie to skupia systemy płatności mobilnych z różnych państw europejskich, dążąc do stworzenia jednolitego standardu akceptacji płatności telefonem poza granicami kraju pochodzenia użytkownika.

Współpraca z europejskimi systemami

W ramach porozumienia BLIK będzie współpracował z takimi systemami jak Bluecode (Austria, Niemcy), Twint (Szwajcaria), Swish (Szwecja), Vipps (Norwegia), MobilePay (Dania, Finlandia) oraz Bancontact Payconiq (Belgia). Współpraca ta ma pozwolić na wzajemną akceptację płatności w sieciach handlowych obsługiwanych przez te podmioty.

Cel i korzyści dla użytkowników

Głównym założeniem partnerstwa jest umożliwienie klientom płacenia za towary i usługi w sklepach stacjonarnych oraz internetowych za granicą przy użyciu ich rodzimych aplikacji. Systemy zrzeszone w EMPSA obsługują łącznie ponad 90 milionów użytkowników w Europie. Dzięki standaryzacji procesów technicznych, płatności transgraniczne mają stać się dostępne w punktach akceptujących dowolny ze zrzeszonych systemów.

Proces integracji systemów odbywa się etapami. Pierwsze testy połączeń między krajowymi rozwiązaniami płatniczymi zostały już zainicjowane. Użytkownicy zyskają możliwość korzystania z płatności mobilnych bez konieczności zakładania kont w zagranicznych bankach czy korzystania z kart płatniczych o zasięgu międzynarodowym.

Rozwój infrastruktury płatniczej

Współpraca w ramach EMPSA ma na celu zwiększenie konkurencyjności europejskich systemów płatności mobilnych względem globalnych graczy rynkowych. Przedstawiciele Polskiego Standardu Płatności wskazują, że dołączenie do stowarzyszenia jest kluczowym elementem strategii ekspansji zagranicznej BLIK-a. Rozwój wspólnej infrastruktury płatniczej ma sprzyjać cyfryzacji gospodarek europejskich.