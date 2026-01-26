Zmiany 800+. Rodzice powinni przeczytać jak najszybciej
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje zmiany, na które czekało wielu rodziców. Rządowy program wsparcia rodzin przejdzie gruntowną cyfryzację. Najważniejszą nowością jest likwidacja konieczności corocznego składania wniosków o świadczenie wychowawcze. System automatycznie przedłuży wypłaty, choć na wejście przepisów w życie trzeba będzie jeszcze poczekać.
Resort rodziny podjął decyzję o uproszczeniu procedur związanych z programem 800 plus. Obecnie rodzice i opiekunowie muszą każdego roku pamiętać o terminach naboru, aby zachować ciągłość wypłat. Nowy projekt ustawy zakłada, że biurokracja zostanie ograniczona do minimum. Prawo do świadczenia na kolejne okresy ma być odnawiane automatycznie, bez ingerencji beneficjenta.
Założenia te są pokłosiem prac zespołu do spraw deregulacji, któremu przewodził Rafał Brzoska, założyciel firmy InPost. Przedsiębiorcy i eksperci zasugerowali rządowi, że skoro Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada już wszystkie niezbędne dane o rodzicach i dzieciach, wymaganie ponownego przesyłania tych samych informacji jest zbędne.
Zgodnie z planami, rola rodzica ograniczy się jedynie do zgłaszania zmian w sytuacji życiowej, takich jak zmiana opiekuna prawnego czy wyjazd za granicę. W każdym innym przypadku ZUS samodzielnie zweryfikuje uprawnienia i przedłuży wypłatę środków na kolejny rok.
Warto jednak zaznaczyć, że zmiany nie wejdą w życie natychmiast. W 2026 roku procedura pozostanie bez zmian – rodzice nadal będą musieli złożyć wniosek elektroniczny. Mechanizm automatycznego odnawiania prawa do 800 plus ma zacząć obowiązywać dopiero od 1 czerwca 2027 roku.
W tle toczą się również dyskusje na temat ewentualnego uszczelnienia systemu. Pojawiają się głosy, m.in. ze strony minister w KPRM Katarzyny Kotuli, sugerujące powiązanie wypłat z wykonaniem badań bilansowych dziecka lub wizytami patronażowymi. Są to jednak na razie wstępne koncepcje, które nie przybrały formy konkretnych projektów ustaw.
