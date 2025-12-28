Zmiany dla milionów kierowców od 2026 roku. Starsze auta pod lupą przepisów
Od 2026 roku kierowców starszych samochodów czekają ważne zmiany w przepisach, które mogą wpłynąć na codzienną jazdę i kontrole drogowe. Nowe unijne regulacje otwierają drogę do legalnych modyfikacji oświetlenia, ale jednocześnie wprowadzają jasne granice, których przekroczenie może skończyć się mandatem lub utratą dowodu rejestracyjnego.
Nowe prawo dla starszych samochodów od 2026 roku. Co zmieni się dla kierowców
Od 2026 roku kierowców starszych samochodów czekają istotne zmiany, które mogą realnie wpłynąć na bezpieczeństwo jazdy i codzienną eksploatację aut. Unia Europejska wprowadza nowe przepisy dotyczące oświetlenia pojazdów, otwierając drogę do legalnego stosowania żarówek LED w reflektorach halogenowych. To długo wyczekiwana zmiana, ale wymaga ostrożności – nie każdy LED będzie dozwolony.
Co się zmienia w przepisach
Dotychczas montaż tzw. retrofitów LED w miejsce klasycznych żarówek halogenowych był w Polsce nielegalny. Nawet jeśli technicznie pasowały do reflektora, nie spełniały wymogów homologacyjnych. Od 2026 roku sytuacja zaczyna się zmieniać.
Unijne przepisy homologacyjne ECE R37 dopuszczają pierwsze zamienniki LED jako pełnoprawne źródła światła. Oznacza to, że określone modele żarówek LED można będzie legalnie montować w reflektorach halogenowych bez przerabiania instalacji.
Pierwsze legalne żarówki LED już są
Na początek dopuszczono żarówki LED kategorii H11. Producenci tacy jak OSRAM i Philips uzyskali unijną homologację, ważną we wszystkich krajach UE. Takie żarówki mają oznaczenie E i numer homologacji, który potwierdza ich legalność.
Dla kierowców oznacza to:
- jaśniejsze i bielsze światło,
- mniejsze zużycie energii,
- dłuższą żywotność w porównaniu do halogenów,
- brak ryzyka mandatu – pod warunkiem spełnienia wymogów.
Eksperci zalecają jednak, by wozić ze sobą wydruk homologacji. W razie kontroli drogowej może to ułatwić wyjaśnienie wątpliwości.
Na co trzeba uważać
Nie każda żarówka LED dostępna w sprzedaży jest legalna. Brak homologacji oznacza poważne konsekwencje. Policja może zatrzymać dowód rejestracyjny, jeśli uzna, że oświetlenie nie spełnia wymogów technicznych lub oślepia innych kierowców.
Co ważne, problemem często nie jest sama żarówka, ale stan reflektora. Zmatowiały klosz, uszkodzony odbłyśnik czy złe ustawienie świateł mogą sprawić, że nawet legalny LED nie zapewni prawidłowego snopa światła.
H4 i H7 wciąż na liście oczekujących
Najpopularniejsze w Polsce żarówki H4 i H7 nadal nie mają pełnej unijnej homologacji. Producenci prowadzą testy, ale na razie ich stosowanie w Polsce pozostaje nielegalne, mimo że w niektórych krajach UE obowiązują lokalne dopuszczenia.
Polskie instytucje zdecydowały się nie wprowadzać krajowych wyjątków, czekając na wspólne regulacje unijne. Oznacza to, że kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość.
Kontrola drogowa i badanie techniczne
Od kilku lat diagnosta i policja mają większe uprawnienia. Brak homologowanego oświetlenia może skutkować:
- negatywnym wynikiem badania technicznego,
- elektronicznym zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego,
- mandatem nawet do 3000 zł.
Nowe przepisy pozwalają zatrzymać dowód w systemie CEP bez fizycznego odbierania dokumentu. Auto wróci na drogę dopiero po usunięciu usterki i ponownym badaniu technicznym.
Dlaczego UE zdecydowała się na zmiany
Celem nowych regulacji jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Starsze samochody często mają słabe oświetlenie, co zwiększa ryzyko wypadków po zmroku. Legalne retrofity LED mają umożliwić poprawę widoczności bez kosztownych przeróbek.
Jednocześnie UE chce wyeliminować chaotyczne i niekontrolowane modyfikacje, które prowadziły do oślepiania innych uczestników ruchu.
Co to oznacza dla kierowców
Zmiany są korzystne, ale wymagają rozwagi. Legalny LED to tylko taki, który:
- ma unijną homologację,
- jest przeznaczony do konkretnej kategorii żarówki,
- został zamontowany w sprawnym reflektorze.
W 2026 roku kierowcy starszych aut zyskają nowe możliwości, ale przepisy będą egzekwowane równie surowo jak dotychczas. W praktyce oznacza to mniej tolerancji dla nielegalnych przeróbek i większy nacisk na bezpieczeństwo.
