Zmiany już od 1 czerwca. Kwoty tego świadczenia idą wyraźnie w górę

Zasiłek dla bezrobotnych wyraźnie w górę od 1 czerwca. Wiadomo, ile wyniosą nowe stawki
Od 1 czerwca 2026 roku wzrosną kwoty zasiłku dla bezrobotnych. To efekt corocznej waloryzacji świadczeń związanej z inflacją. Najwyższy zasiłek przekroczy 2,1 tys. zł brutto miesięcznie, a wyższe przelewy trafią do osób spełniających określone warunki dotyczące stażu pracy. Zmiany obejmą setki tysięcy osób korzystających ze wsparcia urzędów pracy.
Nowe stawki zasiłku od 1 czerwca
Wysokość świadczenia zależy od długości stażu pracy i jest wypłacana w dwóch różnych kwotach. Wyższa obowiązuje przez pierwsze 90 dni pobierania zasiłku, a niższa przez kolejne miesiące.
Osoby ze stażem pracy przekraczającym 20 lat otrzymają przez pierwsze trzy miesiące 2140,68 zł brutto miesięcznie. Po tym okresie wysokość świadczenia spadnie do 1681,06 zł brutto.
Dla osób posiadających staż pracy krótszy niż 20 lat zasiłek wyniesie 1783,90 zł brutto przez pierwsze 90 dni oraz 1400,90 zł brutto w kolejnych miesiącach.
Kto może otrzymać zasiłek?
Prawo do świadczenia nie przysługuje każdej osobie rejestrującej się jako bezrobotna.
Podstawowym warunkiem jest przepracowanie co najmniej 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed rejestracją w urzędzie pracy.
Dodatkowo od wynagrodzenia musiały być odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy. Osoba bezrobotna nie może również otrzymać odpowiedniej propozycji zatrudnienia lub stażu.
Koniec niższego zasiłku dla osób z krótkim stażem
Jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych wcześniej było zniesienie obniżonego świadczenia dla osób z krótkim stażem pracy.
Obecnie nawet osoby pracujące krócej niż 5 lat otrzymują pełny zasiłek w wysokości 100 proc. podstawowej stawki.
W praktyce oznacza to wyższe wsparcie dla osób rozpoczynających swoją karierę zawodową lub mających krótsze doświadczenie na rynku pracy.
Jak długo można pobierać świadczenie?
Standardowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wynosi 180 dni.
W określonych sytuacjach może zostać wydłużony nawet do 365 dni.
Dotyczy to m.in. osób mieszkających w regionach o wysokim bezrobociu, osób starszych czy rodziców wychowujących dzieci.
Zmiany w urzędach pracy
W ostatnim czasie wprowadzono również szereg ułatwień dla osób rejestrujących się jako bezrobotne.
Zlikwidowano obowiązek rejestracji wyłącznie w urzędzie właściwym dla miejsca zameldowania.
Obecnie można wybrać dowolny urząd pracy. Zniesiono również obowiązek regularnych wizyt co 30 dni. W zamian urzędnicy przygotowują indywidualne plany działania dostosowane do sytuacji konkretnej osoby.
Jak wygląda sytuacja na rynku pracy?
Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że pod koniec kwietnia 2026 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6 proc.
W urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 935 tys. osób.
Choć liczba bezrobotnych spadła względem marca, nadal pozostaje wyższa niż rok wcześniej.
Co to oznacza dla Ciebie? Najważniejsze informacje
1. Od 1 czerwca 2026 r. wzrastają kwoty zasiłku dla bezrobotnych.
2. Maksymalny zasiłek wyniesie 2140,68 zł brutto miesięcznie.
3. Wysokość świadczenia zależy od stażu pracy.
4. Warunkiem otrzymania wsparcia jest m.in. 365 dni pracy w ciągu ostatnich 18 miesięcy.
5. Standardowy okres pobierania zasiłku wynosi 180 dni, ale może zostać wydłużony do roku.
6. Bezrobotni mogą dziś korzystać z uproszczonych procedur i rejestrować się w dowolnym urzędzie pracy.
