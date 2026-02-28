Zmiany na Lotnisku Chopina. Samoloty do Dubaju, Abu Zabi i Dohy uziemione po eskalacji na Bliskim Wschodzie
Sytuacja na Bliskim Wschodzie zaczyna bezpośrednio wpływać na ruch lotniczy w Polsce. Na Lotnisku Chopina w Warszawie doszło do nagłych zmian w siatce połączeń. Samoloty trzech przewoźników z regionu Zatoki Perskiej nie wystartowały zgodnie z planem.
Rejs Emirates do Dubaju wstrzymany
Samolot linii Emirates, który miał polecieć do Dubaju, pozostał na płycie lotniska. Decyzja zapadła w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją bezpieczeństwa oraz zamknięciem przestrzeni powietrznej nad częścią krajów Bliskiego Wschodu.
Pasażerowie zostali poinformowani o opóźnieniu i oczekują na dalsze decyzje przewoźnika dotyczące ewentualnego wznowienia lotu lub jego odwołania.
Etihad i Qatar Airways również bez startu
Podobna sytuacja dotyczy rejsu Etihad Airways do Abu Zabi oraz Qatar Airways do Dohy. Oba samoloty nie opuściły Warszawy zgodnie z pierwotnym harmonogramem.
Przewoźnicy monitorują sytuację w regionie i pozostają w kontakcie z międzynarodowymi służbami lotniczymi. Decyzje o wstrzymaniu lotów mają charakter prewencyjny i są związane z bezpieczeństwem pasażerów oraz załóg.
Efekt zamkniętej przestrzeni powietrznej
W ostatnich godzinach kolejne państwa regionu ogłaszały zamknięcie swojej przestrzeni powietrznej lub wprowadzały poważne ograniczenia w ruchu lotniczym. Linie lotnicze zmuszone są analizować alternatywne trasy przelotów, które w wielu przypadkach znacząco wydłużają czas podróży lub są chwilowo niemożliwe do realizacji.
Loty z Europy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru przebiegają przez obszary objęte podwyższonym ryzykiem operacyjnym, co wymusza natychmiastowe decyzje operacyjne.
Co z pasażerami?
Osoby posiadające bilety na połączenia do Dubaju, Abu Zabi i Dohy powinny na bieżąco sprawdzać status swojego lotu w systemach przewoźników oraz kontaktować się z liniami lotniczymi.
Możliwe są:
- długie opóźnienia,
- przekierowania przez inne trasy,
- całkowite odwołania rejsów,
- zmiany terminów wylotu.
Lotnisko Chopina nie wyklucza dalszych zmian w rozkładzie lotów, jeśli sytuacja geopolityczna będzie się pogarszać.
Najbliższe godziny będą kluczowe dla decyzji przewoźników operujących między Europą a Zatoką Perską. Można spodziewać się, że przewoźnicy będą odwoływać loty na Bliski Wschód.
