Zmiany na Lotnisku Chopina. Samoloty do Dubaju, Abu Zabi i Dohy uziemione po eskalacji na Bliskim Wschodzie

28 lutego 2026 15:53 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Sytuacja na Bliskim Wschodzie zaczyna bezpośrednio wpływać na ruch lotniczy w Polsce. Na Lotnisku Chopina w Warszawie doszło do nagłych zmian w siatce połączeń. Samoloty trzech przewoźników z regionu Zatoki Perskiej nie wystartowały zgodnie z planem.

Fot. Warszawa w Pigułce

Rejs Emirates do Dubaju wstrzymany

Samolot linii Emirates, który miał polecieć do Dubaju, pozostał na płycie lotniska. Decyzja zapadła w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją bezpieczeństwa oraz zamknięciem przestrzeni powietrznej nad częścią krajów Bliskiego Wschodu.

Pasażerowie zostali poinformowani o opóźnieniu i oczekują na dalsze decyzje przewoźnika dotyczące ewentualnego wznowienia lotu lub jego odwołania.

Etihad i Qatar Airways również bez startu

Podobna sytuacja dotyczy rejsu Etihad Airways do Abu Zabi oraz Qatar Airways do Dohy. Oba samoloty nie opuściły Warszawy zgodnie z pierwotnym harmonogramem.

Przewoźnicy monitorują sytuację w regionie i pozostają w kontakcie z międzynarodowymi służbami lotniczymi. Decyzje o wstrzymaniu lotów mają charakter prewencyjny i są związane z bezpieczeństwem pasażerów oraz załóg.

Efekt zamkniętej przestrzeni powietrznej

W ostatnich godzinach kolejne państwa regionu ogłaszały zamknięcie swojej przestrzeni powietrznej lub wprowadzały poważne ograniczenia w ruchu lotniczym. Linie lotnicze zmuszone są analizować alternatywne trasy przelotów, które w wielu przypadkach znacząco wydłużają czas podróży lub są chwilowo niemożliwe do realizacji.

Loty z Europy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru przebiegają przez obszary objęte podwyższonym ryzykiem operacyjnym, co wymusza natychmiastowe decyzje operacyjne.

Co z pasażerami?

Osoby posiadające bilety na połączenia do Dubaju, Abu Zabi i Dohy powinny na bieżąco sprawdzać status swojego lotu w systemach przewoźników oraz kontaktować się z liniami lotniczymi.

Możliwe są:

  • długie opóźnienia,
  • przekierowania przez inne trasy,
  • całkowite odwołania rejsów,
  • zmiany terminów wylotu.

Lotnisko Chopina nie wyklucza dalszych zmian w rozkładzie lotów, jeśli sytuacja geopolityczna będzie się pogarszać.

Najbliższe godziny będą kluczowe dla decyzji przewoźników operujących między Europą a Zatoką Perską. Można spodziewać się, że przewoźnicy będą odwoływać loty na Bliski Wschód.

