Zmiany na rynku pracy także w Warszawie. Od 1 maja staż pracy liczony inaczej
Nowe zasady stażu pracy od 1 maja 2026. Jedna zmiana może wydłużyć wypowiedzenie
Od 1 maja 2026 roku wchodzą w życie nowe zasady liczenia stażu pracy. Do stażu będzie można doliczyć m.in. umowy zlecenia i działalność gospodarczą, co w praktyce może przełożyć się na dłuższy okres wypowiedzenia umowy o pracę.
Zmiana obejmie tysiące pracowników. Nowe okresy wliczane do stażu
Nowelizacja Kodeksu pracy rozszerza katalog okresów, które mogą być uwzględniane przy ustalaniu stażu pracy. Po zmianach będą to m.in.:
– okresy wykonywania umów zlecenia (jeśli były objęte składkami ZUS)
– prowadzenie działalności gospodarczej
– inne udokumentowane formy aktywności zawodowej
To oznacza, że wiele osób może „zyskać” dodatkowe lata stażu, które wcześniej nie były brane pod uwagę w relacji z pracodawcą.
Największa zmiana dotyczy wypowiedzenia. Tu liczą się progi
Długość okresu wypowiedzenia nie zmienia się w przepisach, ale zmieni się sposób jego ustalania. Obowiązują nadal trzy progi:
– 2 tygodnie – przy zatrudnieniu krótszym niż 6 miesięcy
– 1 miesiąc – po co najmniej 6 miesiącach
– 3 miesiące – po co najmniej 3 latach
Nowe zasady mogą sprawić, że pracownik szybciej przekroczy próg 3 lat, co automatycznie wydłuży okres wypowiedzenia.
Zlecenie i etat u jednego pracodawcy. To kluczowy warunek
Istotna zmiana dotyczy umów zlecenia. Do stażu pracy będą mogły być doliczane tylko wtedy, gdy były wykonywane na rzecz tego samego pracodawcy.
W praktyce oznacza to konkretną sytuację:
Jeśli pracownik najpierw pracował na zleceniu, a potem przeszedł na etat u tej samej firmy, okresy te będą mogły zostać zsumowane.
Przykład: osoba zatrudniona 2 lata na etacie i wcześniej 1 rok na zleceniu u tego samego pracodawcy osiągnie łącznie 3 lata stażu. To oznacza przejście z 1 miesiąca do 3 miesięcy wypowiedzenia.
Warszawa: rynek pracy szczególnie odczuje zmianę
W Warszawie zmiana może mieć szczególne znaczenie. Stolica to rynek, gdzie umowy zlecenia i współpraca B2B są bardzo powszechne, zwłaszcza w branżach takich jak IT, marketing czy usługi.
W praktyce oznacza to, że wielu pracowników w Warszawie może po 1 maja 2026 roku szybciej osiągać wyższe progi stażowe. Dla pracodawców oznacza to dłuższe okresy wypowiedzenia i konieczność wcześniejszego planowania zmian kadrowych.
Firmy działające w stolicy już analizują, jak nowe przepisy wpłyną na rotację pracowników i koszty zatrudnienia.
Przepisy przejściowe. Nie każda sytuacja się zmieni
Nowe zasady nie obejmą wszystkich przypadków. Jeśli wypowiedzenie rozpoczęło się przed 1 maja 2026 roku, obowiązują stare przepisy.
Oznacza to, że:
– trwające wypowiedzenia nie zostaną wydłużone
– nowe zasady będą stosowane tylko do wypowiedzeń rozpoczętych po tej dacie
Kluczowy jest więc moment złożenia wypowiedzenia, a nie sam staż pracy.
Masz 24 miesiące na dokumenty. Bez nich staż nie wzrośnie
Ustawodawca przewidział 24 miesiące na udokumentowanie wcześniejszej aktywności zawodowej. W tym czasie pracownik musi dostarczyć odpowiednie dokumenty.
Do najważniejszych należą:
– zaświadczenia z ZUS
– umowy zlecenia
– dokumenty potwierdzające działalność gospodarczą
Brak dokumentów oznacza, że okresy te nie zostaną uwzględnione, nawet jeśli faktycznie miały miejsce.
Zmiany obejmą też urlopy i dodatki
Nowe zasady nie dotyczą wyłącznie wypowiedzenia. Wpłyną także na inne uprawnienia pracownicze, w tym:
– prawo do 26 dni urlopu po 10 latach stażu
– dodatki stażowe
– nagrody jubileuszowe
– wymagania w procesach rekrutacyjnych
To oznacza, że zmiana ma charakter systemowy i obejmie wiele obszarów zatrudnienia.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź swoją sytuację przed 1 maja
Jeśli pracujesz lub zmieniasz pracę, warto przygotować się na nowe zasady:
– Sprawdź swoją historię zawodową – szczególnie zlecenia i działalność
– Zbierz dokumenty z ZUS i umowy potwierdzające wcześniejsze okresy
– Przelicz swój staż pracy według nowych zasad
– Weź pod uwagę dłuższy okres wypowiedzenia przy zmianie pracy
– Pilnuj terminu 24 miesięcy na dostarczenie dokumentów
W wielu przypadkach to właśnie dokumenty zdecydują o Twoich prawach pracowniczych po zmianie przepisów.
