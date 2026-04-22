Zmiany na rynku pracy także w Warszawie. Od 1 maja staż pracy liczony inaczej

22 kwietnia 2026 21:40 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Od 1 maja 2026 roku zmienią się zasady liczenia stażu pracy. Do stażu będzie można doliczyć m.in. umowy zlecenia i działalność gospodarczą, co w wielu przypadkach przełoży się na dłuższy okres wypowiedzenia umowy o pracę.

Mężczyzna wykonuje pracę biurową.
Grafika poglądowa (generowana automatycznie – Gemini)

Zmiana obejmie tysiące pracowników. Nowe okresy wliczane do stażu

Nowelizacja Kodeksu pracy rozszerza katalog okresów, które mogą być uwzględniane przy ustalaniu stażu pracy. Po zmianach będą to m.in.:

– okresy wykonywania umów zlecenia (jeśli były objęte składkami ZUS)
– prowadzenie działalności gospodarczej
– inne udokumentowane formy aktywności zawodowej

To oznacza, że wiele osób może „zyskać” dodatkowe lata stażu, które wcześniej nie były brane pod uwagę w relacji z pracodawcą.

Największa zmiana dotyczy wypowiedzenia. Tu liczą się progi

Długość okresu wypowiedzenia nie zmienia się w przepisach, ale zmieni się sposób jego ustalania. Obowiązują nadal trzy progi:

2 tygodnie – przy zatrudnieniu krótszym niż 6 miesięcy
1 miesiąc – po co najmniej 6 miesiącach
3 miesiące – po co najmniej 3 latach

Nowe zasady mogą sprawić, że pracownik szybciej przekroczy próg 3 lat, co automatycznie wydłuży okres wypowiedzenia.

Zlecenie i etat u jednego pracodawcy. To kluczowy warunek

Istotna zmiana dotyczy umów zlecenia. Do stażu pracy będą mogły być doliczane tylko wtedy, gdy były wykonywane na rzecz tego samego pracodawcy.

W praktyce oznacza to konkretną sytuację:

Jeśli pracownik najpierw pracował na zleceniu, a potem przeszedł na etat u tej samej firmy, okresy te będą mogły zostać zsumowane.

Przykład: osoba zatrudniona 2 lata na etacie i wcześniej 1 rok na zleceniu u tego samego pracodawcy osiągnie łącznie 3 lata stażu. To oznacza przejście z 1 miesiąca do 3 miesięcy wypowiedzenia.

Warszawa: rynek pracy szczególnie odczuje zmianę

W Warszawie zmiana może mieć szczególne znaczenie. Stolica to rynek, gdzie umowy zlecenia i współpraca B2B są bardzo powszechne, zwłaszcza w branżach takich jak IT, marketing czy usługi.

W praktyce oznacza to, że wielu pracowników w Warszawie może po 1 maja 2026 roku szybciej osiągać wyższe progi stażowe. Dla pracodawców oznacza to dłuższe okresy wypowiedzenia i konieczność wcześniejszego planowania zmian kadrowych.

Firmy działające w stolicy już analizują, jak nowe przepisy wpłyną na rotację pracowników i koszty zatrudnienia.

Przepisy przejściowe. Nie każda sytuacja się zmieni

Nowe zasady nie obejmą wszystkich przypadków. Jeśli wypowiedzenie rozpoczęło się przed 1 maja 2026 roku, obowiązują stare przepisy.

Oznacza to, że:

– trwające wypowiedzenia nie zostaną wydłużone
– nowe zasady będą stosowane tylko do wypowiedzeń rozpoczętych po tej dacie

Kluczowy jest więc moment złożenia wypowiedzenia, a nie sam staż pracy.

Masz 24 miesiące na dokumenty. Bez nich staż nie wzrośnie

Ustawodawca przewidział 24 miesiące na udokumentowanie wcześniejszej aktywności zawodowej. W tym czasie pracownik musi dostarczyć odpowiednie dokumenty.

Do najważniejszych należą:

– zaświadczenia z ZUS
– umowy zlecenia
– dokumenty potwierdzające działalność gospodarczą

Brak dokumentów oznacza, że okresy te nie zostaną uwzględnione, nawet jeśli faktycznie miały miejsce.

Zmiany obejmą też urlopy i dodatki

Nowe zasady nie dotyczą wyłącznie wypowiedzenia. Wpłyną także na inne uprawnienia pracownicze, w tym:

– prawo do 26 dni urlopu po 10 latach stażu
– dodatki stażowe
– nagrody jubileuszowe
– wymagania w procesach rekrutacyjnych

To oznacza, że zmiana ma charakter systemowy i obejmie wiele obszarów zatrudnienia.

Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź swoją sytuację przed 1 maja

Jeśli pracujesz lub zmieniasz pracę, warto przygotować się na nowe zasady:

Sprawdź swoją historię zawodową – szczególnie zlecenia i działalność
Zbierz dokumenty z ZUS i umowy potwierdzające wcześniejsze okresy
Przelicz swój staż pracy według nowych zasad
Weź pod uwagę dłuższy okres wypowiedzenia przy zmianie pracy
Pilnuj terminu 24 miesięcy na dostarczenie dokumentów

W wielu przypadkach to właśnie dokumenty zdecydują o Twoich prawach pracowniczych po zmianie przepisów.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna