Zmiany odczują miliony klientów. Nowe obowiązki dla e-sklepów od 19 czerwca
Zakupy przez internet stały się codziennością dla milionów Polaków, ale procedury zwrotów w wielu sklepach wciąż potrafią sprawiać problemy. Już od 19 czerwca 2026 roku zacznie obowiązywać unijna dyrektywa, która ma to zmienić. Sklepy internetowe będą musiały wdrożyć nowe rozwiązania ułatwiające odstąpienie od umowy i zwrot zakupionych produktów.
Najważniejszą zmianą będzie obowiązkowy specjalny przycisk umożliwiający szybki zwrot towaru.
Unia Europejska walczy z utrudnianiem zwrotów
Nowe przepisy mają ograniczyć stosowanie tzw. dark patterns, czyli mechanizmów utrudniających klientom rezygnację z zakupów.
Do tej pory część sklepów ukrywała formularze zwrotów, wymagała drukowania dokumentów lub tworzyła skomplikowane procedury, które miały zniechęcić klientów do odzyskiwania pieniędzy.
Unia Europejska uznała takie działania za nieuczciwe wobec konsumentów.
Powstanie specjalny przycisk dla klientów
Od 19 czerwca sklepy internetowe będą musiały umożliwić klientom łatwe odstąpienie od umowy.
Nowy system ma działać według zasady prostoty.
Jeżeli zakup produktu wymagał kilku kliknięć, to podobnie łatwy ma być również zwrot towaru.
Specjalny przycisk do odstąpienia od umowy będzie musiał znaleźć się w widocznym miejscu na stronie internetowej.
Najczęściej będzie umieszczany:
- w stopce sklepu,
- w zakładce dotyczącej zwrotów,
- w panelu klienta.
Zwrot ma być prostszy i szybszy
Nowe przepisy nie oznaczają całkowitej automatyzacji jednym kliknięciem, ale mają znacząco uprościć cały proces.
Klient będzie przechodził przez kilka prostych kroków prowadzących do odstąpienia od umowy.
Nie będzie już konieczności ręcznego wypełniania wielu formularzy czy szukania ukrytych informacji.
Wiele sklepów nie jest gotowych
Z badań rynku wynika, że duża część przedsiębiorców nadal nie przygotowała się do zmian.
Według analiz firmy Alsendo:
- 43 proc. sklepów nie wiedziało o nowych przepisach,
- tylko część firm deklaruje pełną gotowość,
- wiele platform nadal pracuje nad wdrożeniem nowych funkcji.
Eksperci ostrzegają, że brak dostosowania systemów może oznaczać poważne konsekwencje.
Kary mogą być bardzo wysokie
Firmy, które nie wdrożą nowych obowiązków, mogą narazić się na dotkliwe sankcje.
Kary za brak dostosowania sklepu do nowych regulacji mogą sięgać nawet 10 proc. rocznego obrotu przedsiębiorstwa.
Dodatkowo sklepy ryzykują utratę zaufania klientów, którzy coraz częściej zwracają uwagę na wygodę zakupów i przejrzystość procedur.
Zmieni się sposób robienia zakupów w sieci
Eksperci przewidują, że po wejściu nowych przepisów wzrośnie liczba zwrotów zakupów internetowych.
Obecnie w Polsce wskaźnik zwrotów wynosi około 3,5 proc., podczas gdy średnia unijna przekracza 12 proc.
Nowe regulacje mają zbliżyć polski rynek do standardów obowiązujących w Europie Zachodniej.
Co to oznacza dla klientów?
- Zwroty zakupów internetowych mają być prostsze.
- Sklepy będą musiały wdrożyć specjalny przycisk zwrotu.
- Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 19 czerwca 2026 roku.
- UE chce ograniczyć nieuczciwe praktyki sklepów internetowych.
- Firmom grożą wysokie kary za brak dostosowania.
