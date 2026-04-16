Zmiany w badaniach do pracy od 17 kwietnia. Sprawdź, co zobaczy pracodawca

Zmiany w badaniach do pracy od 17 kwietnia. Nowe zasady i większa ochrona danych
Od 17 kwietnia 2026 roku wchodzą w życie zmiany, które zmienią sposób przeprowadzania badań do pracy. Nowe przepisy ograniczają zakres informacji przekazywanych pracodawcy i wprowadzają szerszą cyfryzację dokumentacji medycznej. To istotna zmiana dla milionów pracowników.
Koniec papierowych zaświadczeń jako standard
Nowe regulacje wprowadzają elektroniczną formę orzeczeń lekarskich jako podstawowy sposób dokumentowania badań profilaktycznych. Do tej pory pracownik musiał dostarczyć papierowe zaświadczenie do pracodawcy. Od teraz dokumenty będą trafiać do systemów cyfrowych, a pracownik zyska dostęp do nich przez Internetowe Konto Pacjenta.
W praktyce oznacza to mniej formalności i szybszy obieg informacji między lekarzem a systemem.
System cyfrowy zamiast pieczątek i podpisów
Zmiany obejmują również sposób potwierdzania dokumentów. Tradycyjne pieczątki zostaną zastąpione podpisem elektronicznym.
To rozwiązanie ma przyspieszyć wydawanie orzeczeń oraz ograniczyć ryzyko nadużyć. Jednocześnie poprawi się komunikacja między placówkami medycznymi a systemami państwowymi.
Ustawodawca przewidział jednak okres przejściowy. Papierowe dokumenty nadal będą dostępne na życzenie pracownika.
Najważniejsza zmiana: mniej danych dla pracodawcy
Kluczowa zmiana dotyczy zakresu informacji przekazywanych pracodawcy. Od 17 kwietnia pracodawca nie będzie miał dostępu do szczegółowych danych medycznych pracownika. Nowe orzeczenie będzie zawierało jedynie informację, czy dana osoba może wykonywać pracę na konkretnym stanowisku.
Nie będzie tam diagnoz, opisów chorób ani szczegółowych zaleceń medycznych, które nie mają bezpośredniego wpływu na wykonywaną pracę.
Sprawdziliśmy, jak wygląda to w praktyce
Podczas rozmów w jednej z przychodni medycyny pracy w Warszawie lekarze wskazywali, że nowy system upraszcza dokumentację i skraca czas obsługi pacjentów. Największą zmianą dla pracowników jest jednak prywatność. Informacje o stanie zdrowia pozostają wyłącznie między pacjentem a lekarzem. To ogranicza ryzyko niepotrzebnych pytań lub ocen ze strony pracodawcy.
Reforma jest kolejnym etapem cyfryzacji ochrony zdrowia. Wcześniej wprowadzono m.in. e-recepty i e-zwolnienia. Nowe przepisy mają zwiększyć kontrolę nad danymi medycznymi oraz uprościć funkcjonowanie systemu. To także element wzmacniania ochrony danych osobowych.
W efekcie medycyna pracy ma być bardziej nowoczesna i dostosowana do realiów rynku pracy.
Co to oznacza dla Ciebie? Badania do pracy po zmianach
Jeśli wykonujesz badania do pracy, od teraz nie musisz dostarczać papierowego zaświadczenia w standardowej formie. Dokument trafi do systemu, a Ty możesz sprawdzić go online.
Najważniejsza zmiana dotyczy prywatności. Twój pracodawca nie zobaczy szczegółów dotyczących Twojego zdrowia. Otrzyma jedynie informację, czy możesz pracować na danym stanowisku.
Warto jednak pamiętać, że w okresie przejściowym papierowe dokumenty mogą nadal funkcjonować. Możesz poprosić o ich wydanie, jeśli tego potrzebujesz.
Dla pracowników to realna zmiana – mniej formalności i większa kontrola nad własnymi danymi. Dla pracodawców oznacza to konieczność dostosowania systemów kadrowych do nowych zasad.
Nowe przepisy nie zmieniają samego obowiązku badań, ale wyraźnie zmieniają sposób ich dokumentowania i zakres przekazywanych informacji.
