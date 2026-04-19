Zmiany w drogeriach od 1 maja. Część kosmetyków zniknie ze sprzedaży

19 kwietnia 2026 20:52 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Od 1 maja 2026 roku zmienią się zasady sprzedaży kosmetyków w całej Unii Europejskiej. Część produktów może zniknąć z drogerii, ponieważ nowe przepisy ograniczają stosowanie wybranych składników uznawanych za potencjalnie szkodliwe. Zmiany obejmą m.in. perfumy i kosmetyki pielęgnacyjne.

Flaga Unii Europejskiej z napisem uwaga. Fot. Warszawa w Pigułce

Nowe przepisy dla kosmetyków w UE

Zmiany dotyczą ograniczenia stosowania tzw. substancji CMR, czyli takich, które mogą mieć działanie rakotwórcze, mutagenne lub wpływać negatywnie na rozrodczość.

Nowe regulacje opierają się na analizach naukowych, które wskazały na ryzyko związane z długotrwałym stosowaniem niektórych składników.

W praktyce oznacza to, że część kosmetyków nie będzie mogła być dalej sprzedawana w dotychczasowej formie.

Które składniki zostaną ograniczone?

Nowe przepisy obejmują konkretne substancje stosowane w kosmetykach. Wśród nich znajdują się m.in.:

– salicylan heksylu, stosowany jako składnik zapachowy

– o-fenylofenol, wykorzystywany jako konserwant

– srebro w formie proszku, którego użycie zostanie znacząco ograniczone

W niektórych przypadkach substancje te będą mogły być stosowane tylko w określonych produktach i w ściśle określonych stężeniach.

Zmiany obejmą wiele produktów

Nowe regulacje dotyczą szerokiej grupy kosmetyków. Zmiany obejmą m.in. perfumy, kosmetyki pielęgnacyjne, a także produkty do higieny jamy ustnej.

Szczególnie restrykcyjne normy będą obowiązywać w przypadku produktów dla dzieci i niemowląt.

To oznacza, że część kosmetyków dostępnych obecnie w drogeriach może zostać wycofana lub zmieniona.

Producenci muszą dostosować składy

Firmy kosmetyczne zostały zobowiązane do dostosowania swoich produktów do nowych przepisów. Oznacza to konieczność zmiany receptur lub wycofania części produktów.

Dodatkowo producenci muszą zaktualizować etykiety oraz przeprowadzić ponowną ocenę bezpieczeństwa kosmetyków.

W niektórych przypadkach możliwa jest zmiana przeznaczenia produktu, np. kosmetyki dla dzieci mogą zostać przekierowane do dorosłych użytkowników.

Sprzedaż tylko do końca kwietnia

Zgodnie z przepisami, produkty niespełniające nowych norm mogą być sprzedawane tylko do końca kwietnia 2026 roku.

Po tej dacie nie będą mogły być wprowadzane do obrotu ani udostępniane na rynku UE.

To oznacza, że od maja oferta w drogeriach może się wyraźnie zmienić.

Sprawdziliśmy, co to oznacza w praktyce

Rozmowy z osobami z branży kosmetycznej pokazują, że część firm już wcześniej rozpoczęła zmiany w składach produktów.

W wielu przypadkach kosmetyki pozostaną dostępne, ale w zmienionej formule. Największe zmiany mogą dotyczyć produktów zapachowych i specjalistycznych.

Dla konsumentów oznacza to konieczność zwracania większej uwagi na skład i oznaczenia produktów.

Co to oznacza dla Ciebie? Zmiany w drogeriach

Jeśli korzystasz z konkretnych kosmetyków, warto sprawdzić ich dostępność. Niektóre produkty mogą zniknąć ze sprzedaży lub zmienić skład.

Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników. Ograniczenie szkodliwych substancji to krok w stronę lepszej ochrony zdrowia.

Z drugiej strony zmiany mogą oznaczać konieczność poszukiwania alternatyw dla dotychczas używanych produktów.

Najważniejsze jest to, że regulacje obejmują cały rynek UE. Zmiany będą widoczne we wszystkich drogeriach, niezależnie od marki czy sieci sprzedaży.

