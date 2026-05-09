Zmiany w emeryturach mundurowych 2026. Dwie grupy zawodowe zyskają nowe uprawnienia

Kogo obejmą nowe przepisy?

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z ustanowieniem dodatkowych uprawnień emerytalnych dla funkcjonariuszy służb mundurowych trafił do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Głównym celem zmian jest objęcie dwóch grup zawodowych korzystniejszymi zasadami przechodzenia na zaopatrzenie emerytalne.

Zmiany dotyczą funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej. Zgodnie z propozycją MSWiA, strażacy biorący bezpośredni udział w działaniach ratowniczych oraz funkcjonariusze Straży Granicznej wykonujący zadania w bezpośredniej ochronie granicy państwowej będą mogli liczyć na doliczenie okresów służby do emerytury w wymiarze korzystniejszym niż dotychczas.

Proponowane rozwiązanie zakłada, że rok służby w tych warunkach będzie traktowany jako rok i trzy miesiące przy ustalaniu wysokości emerytury. Warunkiem skorzystania z tego mechanizmu ma być co najmniej 15 lat służby na wskazanych stanowiskach lub w określonych warunkach.

Termin wejścia w życie i koszty

Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2026 roku. Resort spraw wewnętrznych uzasadnia potrzebę wprowadzenia zmian koniecznością zrównania uprawnień funkcjonariuszy różnych formacji mundurowych wykonujących zadania o podobnym stopniu uciążliwości i ryzyka.

Wprowadzenie nowych zasad będzie wiązało się z dodatkowymi wydatkami z budżetu państwa. Według szacunków zawartych w projekcie, koszt wdrożenia zmian w pierwszym roku obowiązywania wyniesie około 150 milionów złotych, a w kolejnych latach będzie ulegał stopniowemu zwiększeniu wraz z przechodzeniem kolejnych osób na emeryturę.