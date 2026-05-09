Zmiany w emeryturach mundurowych 2026. Dwie grupy zawodowe zyskają nowe uprawnienia
Kogo obejmą nowe przepisy?
Zmiany dotyczą funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej. Zgodnie z propozycją MSWiA, strażacy biorący bezpośredni udział w działaniach ratowniczych oraz funkcjonariusze Straży Granicznej wykonujący zadania w bezpośredniej ochronie granicy państwowej będą mogli liczyć na doliczenie okresów służby do emerytury w wymiarze korzystniejszym niż dotychczas.
Proponowane rozwiązanie zakłada, że rok służby w tych warunkach będzie traktowany jako rok i trzy miesiące przy ustalaniu wysokości emerytury. Warunkiem skorzystania z tego mechanizmu ma być co najmniej 15 lat służby na wskazanych stanowiskach lub w określonych warunkach.
Termin wejścia w życie i koszty
Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2026 roku. Resort spraw wewnętrznych uzasadnia potrzebę wprowadzenia zmian koniecznością zrównania uprawnień funkcjonariuszy różnych formacji mundurowych wykonujących zadania o podobnym stopniu uciążliwości i ryzyka.
Wprowadzenie nowych zasad będzie wiązało się z dodatkowymi wydatkami z budżetu państwa. Według szacunków zawartych w projekcie, koszt wdrożenia zmian w pierwszym roku obowiązywania wyniesie około 150 milionów złotych, a w kolejnych latach będzie ulegał stopniowemu zwiększeniu wraz z przechodzeniem kolejnych osób na emeryturę.
