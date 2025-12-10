Zmiany w korespondencji z urzędami od 2026 roku. Nowy obowiązek dla wszystkich obywateli

10 grudnia 2025

Od 1 stycznia 2026 roku korespondencja z urzędami przejdzie całkowicie do świata cyfrowego. Obowiązkowe e-Doręczenia zastąpią tradycyjne pisma, a każdy obywatel i przedsiębiorca będzie musiał posiadać własny adres elektroniczny, aby skutecznie załatwiać sprawy urzędowe.

Od 1 stycznia 2026 roku kontakt z urzędami przejdzie na stałe do świata cyfrowego. Nowy system e-Doręczeń zastąpi tradycyjne listy, a kluczowe sprawy urzędowe będą prowadzone wyłącznie przez indywidualny adres elektroniczny. Zmiana obejmie osoby prywatne i przedsiębiorców.

Co się zmienia od 2026 roku?

Administracja państwowa kończy okres przejściowy i wprowadza obowiązkowy system związany z cyfrową korespondencją. Urzędy będą wysyłać decyzje, zawiadomienia i inne dokumenty tylko na adresy e-Doręczeń.

Każdy, kto chce korzystać z usług online, będzie musiał posiadać aktywny adres cyfrowy — bez niego załatwianie urzędowych formalności stanie się niemożliwe. Dotychczasowe formy, takie jak tradycyjne listy polecone czy wybrane platformy elektroniczne, przestaną pełnić główną rolę w doręczeniach.

Cyfrowa rewolucja w administracji – fakty i tło zmian

Wprowadzenie e-Doręczeń to efekt kilkuletnich przygotowań administracji publicznej. Nowy system jest zgodny ze standardami Unii Europejskiej dotyczącymi identyfikacji i bezpieczeństwa cyfrowego.

Obowiązek posiadania adresu e-Doręczeń obejmie:

  • osoby prywatne korzystające z usług urzędowych,
  • firmy i przedsiębiorców,
  • spółki i organizacje,
  • instytucje publiczne.

Adres można założyć już teraz — proces odbywa się całkowicie online, a instrukcje są dostępne na stronach rządowych.

Co to oznacza dla obywatela?

Nowe przepisy wymuszą zmianę przyzwyczajeń. Po 1 stycznia 2026 r.:

  • pisma urzędowe będą trafiać na cyfrową skrzynkę,
  • brak adresu e-Doręczeń może uniemożliwić skuteczne złożenie wniosku,
  • dokument wysłany „po staremu” może zostać uznany za niedoręczony,
  • obowiązkowe stanie się dbanie o aktywny i aktualny adres cyfrowy.

Zmiana ma ułatwić kontakt z urzędami, skrócić czas obsługi spraw i ograniczyć liczbę zagubionych dokumentów. Od 1 stycznia 2026 roku e-Doręczenia staną się obowiązkowym standardem kontaktu z administracją. Każdy obywatel i przedsiębiorca będzie musiał mieć aktywny adres cyfrowy, ponieważ to na niego trafią decyzje podatkowe, zawiadomienia i oficjalna korespondencja urzędowa.

To największa zmiana w sposobie doręczeń od dekad — i początek nowego etapu cyfrowej komunikacji państwa z obywatelami.

