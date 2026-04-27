Zmiany w kursowaniu metra w majówkę 2026. Mieszkańcy Warszawy muszą się przygotować na zmiany
Majówka w Warszawie przyniesie zmiany dla pasażerów metra. Od 1 do 3 maja linia M2 będzie kursować na skróconej trasie, a dwie stacje na Bemowie zostaną wyłączone z ruchu. W zamian uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza, co oznacza konieczność przesiadek i dłuższy czas przejazdu dla części podróżnych.
Majówka w Warszawie ze zmianami w metrze. Linia M2 pojedzie krótszą trasą
W długi weekend majowy pasażerowie warszawskiego metra muszą przygotować się na utrudnienia. Od 1 do 3 maja 2026 r. pociągi linii M2 będą kursować tylko na części trasy, a odcinek na Bemowie zostanie wyłączony z ruchu.
Krótsza trasa metra przez trzy dni
Zmiany obejmą okres od piątku 1 maja do niedzieli 3 maja. W tym czasie pociągi drugiej linii metra będą kursować wyłącznie między stacjami Bródno a Księcia Janusza.
Nieczynne będą dwie stacje: Ulrychów i Bemowo. To oznacza konieczność przesiadki dla osób podróżujących w kierunku zachodnich dzielnic miasta.
Autobusy zastępcze ZM2 zamiast metra
Na czas prac uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa ZM2, która połączy stację Księcia Janusza z pętlą Osiedle Górczewska.
Pasażerowie będą mogli skorzystać z autobusów:
– przy stacji Księcia Janusza – przystanek Metro Księcia Janusza 02
– na Bemowie – przystanek Metro Bemowo 01
Rozkłady jazdy linii ZM2 i autobusu 523 zostaną skoordynowane, aby pojazdy kursowały naprzemiennie i zmniejszyć czas oczekiwania.
Dlaczego metro nie będzie kursować?
Powodem zmian są zaawansowane prace techniczne związane z rozbudową infrastruktury metra. Trwają przygotowania do połączenia stacji Bemowo z nową stacją Lazurowa.
To element dalszego rozwoju drugiej linii metra w Warszawie.
Co dokładnie zostanie wykonane?
Zakres prac jest szeroki i obejmuje m.in.:
– ułożenie ok. 4,5 km kabli średniego napięcia
– montaż ok. 1 km anten sieci komórkowej
– instalację systemów łączności i bezpieczeństwa
– rozbudowę systemu przeciwpożarowego
– ułożenie ok. 2 km światłowodów
Nowa infrastruktura ma poprawić bezpieczeństwo i komfort pasażerów, a także umożliwić dalszą rozbudowę metra.
Warszawa: zmiany szczególnie odczują mieszkańcy Bemowa
Największe utrudnienia odczują mieszkańcy Bemowa i okolic. To właśnie tam metro zostanie całkowicie wyłączone na czas prac.
W praktyce oznacza to konieczność korzystania z komunikacji zastępczej lub innych środków transportu, szczególnie w godzinach zwiększonego ruchu podczas majówki.
Co to oznacza dla Ciebie? Zaplanuj podróż wcześniej
Jeśli korzystasz z metra M2 w majówkę:
– sprawdź trasę przed wyjściem
– uwzględnij przesiadkę na autobus ZM2
– zaplanuj więcej czasu na dojazd
– śledź komunikaty WTP
– rozważ alternatywne środki transportu
Dobrze zaplanowana podróż pozwoli uniknąć niepotrzebnych opóźnień podczas majówkowych zmian.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.