Zmiany w kursowaniu metra w majówkę 2026. Mieszkańcy Warszawy muszą się przygotować na zmiany

27 kwietnia 2026 10:09 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Majówka w Warszawie przyniesie zmiany dla pasażerów metra. Od 1 do 3 maja linia M2 będzie kursować na skróconej trasie, a dwie stacje na Bemowie zostaną wyłączone z ruchu. W zamian uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza, co oznacza konieczność przesiadek i dłuższy czas przejazdu dla części podróżnych.

Zmiana w kursowaniu metra. Fot. Warszawa w Pigułce

Krótsza trasa metra przez trzy dni

Zmiany obejmą okres od piątku 1 maja do niedzieli 3 maja. W tym czasie pociągi drugiej linii metra będą kursować wyłącznie między stacjami Bródno a Księcia Janusza.

Nieczynne będą dwie stacje: Ulrychów i Bemowo. To oznacza konieczność przesiadki dla osób podróżujących w kierunku zachodnich dzielnic miasta.

Autobusy zastępcze ZM2 zamiast metra

Na czas prac uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa ZM2, która połączy stację Księcia Janusza z pętlą Osiedle Górczewska.

Pasażerowie będą mogli skorzystać z autobusów:

– przy stacji Księcia Janusza – przystanek Metro Księcia Janusza 02
– na Bemowie – przystanek Metro Bemowo 01

Rozkłady jazdy linii ZM2 i autobusu 523 zostaną skoordynowane, aby pojazdy kursowały naprzemiennie i zmniejszyć czas oczekiwania.

Dlaczego metro nie będzie kursować?

Powodem zmian są zaawansowane prace techniczne związane z rozbudową infrastruktury metra. Trwają przygotowania do połączenia stacji Bemowo z nową stacją Lazurowa.

To element dalszego rozwoju drugiej linii metra w Warszawie.

Co dokładnie zostanie wykonane?

Zakres prac jest szeroki i obejmuje m.in.:

– ułożenie ok. 4,5 km kabli średniego napięcia
– montaż ok. 1 km anten sieci komórkowej
– instalację systemów łączności i bezpieczeństwa
– rozbudowę systemu przeciwpożarowego
– ułożenie ok. 2 km światłowodów

Nowa infrastruktura ma poprawić bezpieczeństwo i komfort pasażerów, a także umożliwić dalszą rozbudowę metra.

Warszawa: zmiany szczególnie odczują mieszkańcy Bemowa

Największe utrudnienia odczują mieszkańcy Bemowa i okolic. To właśnie tam metro zostanie całkowicie wyłączone na czas prac.

W praktyce oznacza to konieczność korzystania z komunikacji zastępczej lub innych środków transportu, szczególnie w godzinach zwiększonego ruchu podczas majówki.

Co to oznacza dla Ciebie? Zaplanuj podróż wcześniej

Jeśli korzystasz z metra M2 w majówkę:

sprawdź trasę przed wyjściem
uwzględnij przesiadkę na autobus ZM2
zaplanuj więcej czasu na dojazd
śledź komunikaty WTP
rozważ alternatywne środki transportu

Dobrze zaplanowana podróż pozwoli uniknąć niepotrzebnych opóźnień podczas majówkowych zmian.

