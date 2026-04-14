Zmiany w maturze 2026. CKE przesuwa terminy egzaminów
Matura 2026 odbędzie się według zmienionego harmonogramu. Centralna Komisja Egzaminacyjna przesunęła część terminów i przyspieszyła start egzaminów, co wymusza na uczniach korektę planów przygotowań. Sprawdzamy najważniejsze daty i zmiany.
Matura 2026 z nowym harmonogramem. CKE zmienia terminy egzaminów
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała komunikat dotyczący matur w 2026 roku. Wprowadzone zmiany obejmują zarówno datę rozpoczęcia egzaminów, jak i terminy części przedmiotów dodatkowych. Dla maturzystów oznacza to konieczność dokładnego sprawdzenia harmonogramu i dostosowania planu przygotowań.
Co się zmienia?
Najważniejsza zmiana dotyczy początku egzaminów. W 2026 roku matura rozpocznie się wcześniej niż w poprzednim roku – już 4 maja. To niewielkie przesunięcie, ale dla uczniów w końcowej fazie przygotowań każda dodatkowa doba ma znaczenie.
Większe zmiany pojawiają się przy egzaminach rozszerzonych. Część terminów została przesunięta o jeden lub dwa dni. Powodem są kwestie organizacyjne, w tym dostępność egzaminatorów oraz konieczność uniknięcia nakładania się egzaminów przy dużej liczbie zdających.
Fakty i tło sprawy
W 2026 roku matury ponownie będą przeprowadzane w dwóch formułach. Główna, obowiązująca większość uczniów, dotyczy absolwentów czteroletnich liceów i pięcioletnich techników. Równolegle funkcjonuje tzw. Formuła 2015, przeznaczona dla osób z wcześniejszych roczników oraz absolwentów określonych typów szkół.
Niezależnie od formuły, każdy maturzysta musi przystąpić do egzaminów obowiązkowych. Obejmują one język polski, matematykę oraz język obcy w części pisemnej, a także egzaminy ustne z polskiego i języka obcego.
Aby zdać maturę, należy uzyskać co najmniej 30 procent punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego. W przypadku nowej formuły konieczne jest także podejście do co najmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, choć tutaj nie obowiązuje próg zdawalności.
Harmonogram egzaminów
Egzaminy pisemne potrwają od 4 do 21 maja. Następnie odbędą się egzaminy ustne, które zaplanowano do 30 maja.
Zmiany w harmonogramie dotyczą głównie przedmiotów dodatkowych. Przesunięcia terminów mają pomóc w sprawnej organizacji egzaminów i ograniczeniu problemów logistycznych.
Co w przypadku nieobecności?
Dla osób, które z przyczyn losowych nie będą mogły przystąpić do egzaminu w maju, przewidziano sesję dodatkową w czerwcu. Warunkiem jest udokumentowanie nieobecności, na przykład zaświadczeniem lekarskim. W takiej sytuacji należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły, który przekazuje go do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca 2026 roku. Dla wielu uczniów będzie to kluczowy moment, decydujący o dalszej edukacji.
Osoby, które nie zdadzą jednego przedmiotu obowiązkowego, będą mogły przystąpić do poprawki w sierpniu. Egzamin pisemny zaplanowano na 24 sierpnia, a ustny dzień później.
Ostateczne wyniki po poprawkach zostaną ogłoszone 11 września.
Co to oznacza dla maturzystów?
Zmiany w harmonogramie oznaczają przede wszystkim konieczność dokładnego zaplanowania nauki. Nawet niewielkie przesunięcia mogą wpłynąć na organizację powtórek, korepetycji czy kursów przygotowawczych.
W praktyce najważniejsze jest śledzenie oficjalnych komunikatów i sprawdzanie aktualnych terminów. To pozwala uniknąć nieporozumień i lepiej przygotować się do egzaminów.
