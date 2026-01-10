Zmiany w ogrzewaniu dotkną miliony domów. Nowe zasady ogrzewania domów
Piece na ekogroszek będą stopniowo znikać z polskich domów, a tempo zmian zależy od klasy kotła i lokalnych uchwał antysmogowych. Choć całkowity zakaz nie wejdzie od razu, terminy są już jasno wyznaczone i dla wielu właścicieli oznaczają konieczność zaplanowania wymiany ogrzewania w najbliższych latach.
Zakaz pieców na ekogroszek coraz bliżej. Oto kluczowe terminy i zasady
Zaostrzenie przepisów antysmogowych oraz unijna polityka klimatyczna sprawiają, że ogrzewanie domów ekogroszkiem będzie stopniowo wycofywane. Choć nie nastąpi to z dnia na dzień, właściciele domów i zarządcy budynków muszą liczyć się z tym, że piece na to paliwo mają ograniczony „czas życia”. O tym, jak długo można jeszcze z nich korzystać, decydują zarówno lokalne uchwały antysmogowe, jak i regulacje unijne.
Wycofywanie pieców odbywa się etapami
Proces eliminacji pieców na ekogroszek nie jest jednolity w całym kraju. Odbywa się na dwóch poziomach: rodzaju urządzenia oraz paliwa. Kluczowe znaczenie ma klasa kotła, która określa poziom emisji zanieczyszczeń.
Najstarsze i najbardziej emisyjne urządzenia są eliminowane w pierwszej kolejności, natomiast nowoczesne kotły mogą być użytkowane najdłużej, choć również one nie będą rozwiązaniem docelowym.
Jakie piece znikają jako pierwsze
Zgodnie z uchwałami antysmogowymi obowiązującymi w większości województw:
- kotły bezklasowe (tzw. kopciuchy) – w wielu regionach ich użytkowanie powinno było zakończyć się już w 2024 roku,
- kotły klasy 3 i 4 – w większości województw mogą być używane jeszcze przez kilka lat, ale ich wycofanie planowane jest zazwyczaj do końca 2027 lub 2028 roku,
- kotły klasy 5 – są najmniej emisyjne i mogą funkcjonować najdłużej; w wielu regionach przewiduje się ich użytkowanie do momentu wprowadzenia całkowitego zakazu spalania węgla, często planowanego na lata 30. XXI wieku.
Przykładowo na Mazowszu całkowity zakaz spalania węgla w gospodarstwach domowych ma obowiązywać od 2030 roku.
Znaczenie lokalnych uchwał antysmogowych
Terminy wycofywania pieców na ekogroszek nie są identyczne w całej Polsce. Każde województwo przyjmuje własną uchwałę antysmogową, która określa harmonogram zmian. W praktyce oznacza to, że w jednym regionie dany typ kotła może być jeszcze legalny, a w innym już nie.
Dlatego właściciele domów powinni regularnie sprawdzać przepisy obowiązujące w swoim województwie.
Zmiany dotyczą także paliw
Oprócz samych urządzeń zmieniają się również regulacje dotyczące paliw stałych. Nowe normy jakościowe i zmiany w nazewnictwie mają stopniowo ograniczać stosowanie paliw kopalnych na rzecz źródeł odnawialnych.
Zmiany te obejmują nie tylko ekogroszek, ale także węgiel kamienny, brykiety oraz pellety zawierające wysoki udział węgla, a także inne produkty powstałe z jego termicznej obróbki.
Unijne przepisy wyznaczają ostateczny termin
Niezależnie od krajowych i regionalnych regulacji, kierunek zmian wyznacza prawo unijne. Dyrektywa budynkowa EPBD zakłada całkowite wyeliminowanie kotłów na paliwa kopalne w budynkach do 2040 roku. Oznacza to, że nawet najnowocześniejsze piece na węgiel nie będą mogły funkcjonować w długiej perspektywie.
Co to oznacza dla właścicieli domów
Dla wielu gospodarstw domowych oznacza to konieczność zaplanowania wymiany źródła ogrzewania w najbliższych latach. Choć proces jest rozłożony w czasie, odkładanie decyzji może skutkować problemami z legalnością użytkowania pieca oraz ograniczonym dostępem do programów wsparcia.
Podsumowanie
Piece na ekogroszek nie znikną z dnia na dzień, ale ich przyszłość jest przesądzona. Najstarsze urządzenia zostały już wycofane, kolejne będą znikać do końca tej dekady, a unijne przepisy wyznaczają ostateczny kres ogrzewania węglem do 2040 roku. Kluczowe dla właścicieli domów są lokalne uchwały antysmogowe, które określają konkretne terminy obowiązujące w danym regionie.
