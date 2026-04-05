Zmiany w opłatach za śmieci. Warszawa wraca do wyższych stawek
Od 1 kwietnia mieszkańcy Warszawy znów płacą więcej za wywóz śmieci, a różnice w rachunkach mogą być wyraźnie odczuwalne. To koniec czasowej ulgi – miasto przywróciło wcześniejsze stawki, a dla części osób oznacza to nawet kilkadziesiąt złotych więcej miesięcznie.
Wyższe opłaty za śmieci od 1 kwietnia. Warszawa wraca do wcześniejszych stawek
Od 1 kwietnia 2026 roku mieszkańcy Warszawy znów płacą więcej za wywóz odpadów. Zakończył się okres czasowej obniżki, a miasto przywróciło wcześniejsze stawki, tłumacząc decyzję rosnącymi kosztami funkcjonowania systemu.
Co się zmienia?
Od początku kwietnia obowiązują stawki sprzed obniżki. Opłata wynosi:
- 85 zł dla gospodarstwa domowego w zabudowie wielolokalowej,
- 107 zł dla gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej.
Mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady, mogą nadal skorzystać z ulgi w wysokości 9 zł miesięcznie.
Nie ma obowiązku składania nowych deklaracji – zmiana stawek następuje automatycznie.
Fakty i tło sprawy
Czasowa obniżka obowiązywała od października 2025 roku do 31 marca 2026 roku. Jak podkreśla ratusz, była możliwa dzięki nadwyżce w budżecie oraz niższym kosztom odbioru odpadów w tamtym okresie.
Obecnie sytuacja się zmieniła. Miasto wskazuje, że średni koszt odbioru jednej tony odpadów wzrósł o około 40 proc. w porównaniu do wcześniejszych lat.
Zgodnie z przepisami system gospodarki odpadami musi się bilansować, dlatego wysokość opłat jest bezpośrednio powiązana z kosztami jego funkcjonowania.
Wyższe opłaty za brak segregacji
Miasto przypomina, że osoby, które nie segregują odpadów lub robią to nieprawidłowo, mogą zapłacić nawet dwukrotność podstawowej stawki.
To oznacza, że miesięczne koszty mogą być znacząco wyższe dla gospodarstw, które nie stosują zasad selektywnej zbiórki.
Ulgi i zwolnienia – kto może zapłacić mniej
Mimo podwyżek system przewiduje ulgi dla części mieszkańców. W Warszawie wsparcie mogą uzyskać m.in.:
- osoby o niskich dochodach,
- rodziny wielodzietne,
- właściciele domów kompostujący bioodpady.
Warto jednak pamiętać, że ulgi nie są przyznawane automatycznie. Aby z nich skorzystać, trzeba złożyć wniosek lub odpowiednią korektę deklaracji.
Jak złożyć wniosek o ulgę
Mieszkańcy mogą ubiegać się o obniżkę opłaty na kilka sposobów:
- składając wniosek w urzędzie dzielnicy,
- wysyłając dokumenty pocztą,
- elektronicznie – np. przez ePUAP.
We wniosku należy wskazać podstawę ulgi, np. niski dochód, posiadanie Karty Dużej Rodziny, kompostowanie bioodpadów lub brak zamieszkania w lokalu.
Co to oznacza dla mieszkańców
Dla wielu gospodarstw domowych oznacza to wyższe rachunki już od kwietnia. W szczególności odczują to mieszkańcy bloków, gdzie stawka wzrosła z 60 zł do 85 zł, oraz właściciele domów jednorodzinnych – z 91 zł do 107 zł.
Miasto zapowiada, że będzie na bieżąco monitorować koszty systemu, które zależą m.in. od sytuacji na rynku oraz zmian przepisów, takich jak wprowadzenie systemu kaucyjnego.
W praktyce oznacza to, że wysokość opłat za śmieci może się zmieniać w kolejnych latach wraz z kosztami ich odbioru i zagospodarowania.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.