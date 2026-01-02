Zmiany w podatkach od 2026 roku. Firmy muszą przygotować się na nowe zasady
Od 1 stycznia 2026 roku wchodzą w życie istotne zmiany w podatkach dochodowych dla firm. Nowe przepisy obejmą m.in. limity dla samochodów osobowych, zasady amortyzacji, status małego podatnika oraz preferencyjne stawki CIT, co może wpłynąć na rozliczenia wielu przedsiębiorców.
Zmiany w podatkach dochodowych od 2026 roku. Co czeka firmy i przedsiębiorców
Rok 2026 przyniesie istotne zmiany w podatkach dochodowych dla firm. Choć największą rewolucją będzie obowiązkowy Krajowy System e-Faktur, przedsiębiorcy muszą przygotować się także na nowe limity, zmodyfikowane preferencje podatkowe oraz dodatkowe obowiązki sprawozdawcze. Część zmian ma charakter deregulacyjny, inne wynikają z potrzeby uszczelnienia systemu i poprawy sytuacji budżetowej państwa.
Co się zmienia?
Zmiany w podatkach dochodowych wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku. Projekty zostały opublikowane w ustawowym terminie, co umożliwia przedsiębiorcom przygotowanie się do nowych zasad. Nowelizacje obejmują zarówno PIT, jak i CIT, a ich zakres dotyczy m.in. samochodów firmowych, amortyzacji, statusu małego podatnika oraz preferencyjnych stawek podatkowych.
Jedną z najbardziej odczuwalnych zmian będzie obniżenie limitów kosztowych dla samochodów osobowych. Od 2026 roku limity wyniosą 225 tys. zł dla aut elektrycznych i wodorowych, 150 tys. zł dla pojazdów niskoemisyjnych, głównie hybryd plug-in, oraz 100 tys. zł dla pozostałych samochodów.
Przepisy przejściowe chronią pojazdy wpisane do ewidencji środków trwałych do końca 2025 roku. Nie obejmują jednak samochodów w leasingu operacyjnym i najmie, nawet jeśli umowy zostały zawarte wcześniej.
Fakty i tło sprawy
Od 2026 roku rozszerzony zostanie obowiązek prowadzenia ksiąg podatkowych w formie elektronicznej. Większość firm, które składają JPK_VAT, będzie musiała przesyłać do urzędów skarbowych ustrukturyzowane pliki JPK po zakończeniu roku podatkowego.
Termin przesyłania danych w większości przypadków zostanie przesunięty na koniec lipca. Dla przedsiębiorców oznacza to większą transparentność, a dla fiskusa – dostęp do szerokiego zakresu danych umożliwiających automatyczną analizę i typowanie do kontroli.
Zmiany dla małych podatników i CIT
Zmniejszy się limit przychodów uprawniających do statusu małego podatnika. W 2026 roku próg ten wyniesie 8 517 000 zł, czyli o 52 tys. zł mniej niż obecnie. Część firm straci tym samym możliwość korzystania z preferencyjnej 9-procentowej stawki CIT.
Dodatkowo zmieni się sposób liczenia bieżącego limitu przychodów dla stosowania 9-proc. CIT. Od 2026 roku limit ten będzie ustalany proporcjonalnie, co może wpłynąć na prawo do preferencyjnej stawki w trakcie roku.
Z powodu zmiany kursu euro obniżony zostanie limit jednorazowej amortyzacji środków trwałych. Spadnie on z 241 tys. zł w 2025 roku do 213 tys. zł w 2026 roku.
Jednocześnie wprowadzone zostaną uproszczenia dla firm inwestujących w gminach o wysokim bezrobociu. Małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły szybciej amortyzować budynki i budowle bez konieczności badania wskaźnika zamożności gminy.
Wyższy limit kasowego PIT
Od 1 stycznia 2026 roku limit dla stosowania kasowej metody PIT zostanie podniesiony z 1 mln zł do 2 mln zł. Dzięki temu większa liczba przedsiębiorców będzie mogła rozliczać podatek dochodowy od faktycznie otrzymanych płatności.
Złagodzone zostaną przepisy dla przedsiębiorców działających w Specjalnych Strefach Ekonomicznych oraz Polskiej Strefie Inwestycji. W przypadku cofnięcia jednego z zezwoleń podatnik będzie musiał zwrócić wyłącznie faktycznie wykorzystaną pomoc publiczną.
W CIT pojawią się także uproszczenia dla podatkowych grup kapitałowych, spółek jawnych oraz holdingów. Część dotychczasowych obowiązków informacyjnych zostanie zniesiona.
Wyższy CIT dla banków
Od 2026 roku wzrośnie stawka CIT dla banków i instytucji finansowych. W 2026 roku wyniesie ona 30 proc., w 2027 roku 26 proc., a od 2028 roku 23 proc. Rząd uzasadnia tę zmianę koniecznością redystrybucji nadzwyczajnych zysków sektora finansowego.
Nie zmieni się opodatkowanie fundacji rodzinnych oraz tzw. podatek cukrowy. Zawetowane zostały także projekty dotyczące m.in. IP Box, daniny solidarnościowej, estońskiego CIT i podwyższenia ryczałtu dla usług świadczonych na rzecz podmiotów powiązanych. Ewentualne nowe propozycje w tym zakresie mają pojawić się najwcześniej w 2026 roku, z wejściem w życie od 2027 roku.
Podsumowanie
Zmiany podatkowe od 2026 roku będą miały realny wpływ na sposób rozliczeń wielu firm. Część przepisów upraszcza system, inne zaostrzają zasady i ograniczają preferencje. Przedsiębiorcy powinni już teraz przeanalizować nowe regulacje i przygotować się na ich wdrożenie, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów i ryzyka podatkowego.
Kucharz z dyplomem i szef kuchni w wielu restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.