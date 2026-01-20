Zmiany w podatku od nieruchomości. Ważny termin do 31 stycznia
Od 2026 roku podatnicy podatku od nieruchomości wracają do standardowego terminu składania deklaracji DN-1. Formularz trzeba złożyć do 31 stycznia, a dokument musi uwzględniać zmienione definicje budynków i budowli oraz aktualną praktykę organów podatkowych po reformie z 2025 roku.
Zmiany w podatku od nieruchomości. Wraca standardowy termin i nowe obowiązki
Od 2026 roku podatnicy podatku od nieruchomości wracają do standardowych zasad składania deklaracji. Formularz DN-1 trzeba złożyć najpóźniej do 31 stycznia, bez możliwości przesunięcia terminu, która obowiązywała w 2025 roku. Jednocześnie deklaracje muszą w pełni uwzględniać zmienione definicje budynków i budowli oraz praktykę organów podatkowych wykształconą po zeszłorocznej reformie.
Co się zmienia?
Najważniejsza zmiana dotyczy terminu. Rok 2025 był okresem przejściowym, w którym dopuszczono elastyczniejsze podejście do składania deklaracji. Od stycznia 2026 r. ten bufor znika. Deklarację DN-1 należy złożyć do 31 stycznia danego roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w trakcie roku – w ciągu 14 dni.
Co istotne, nie chodzi wyłącznie o zachowanie terminu. Deklaracja musi być merytorycznie poprawna i zgodna z aktualnymi przepisami oraz interpretacjami podatkowymi, które intensywnie kształtowały się w 2025 roku.
Fakty i tło sprawy
Od 1 stycznia 2025 r. obowiązują nowe, autonomiczne definicje budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości. Są one niezależne od prawa budowlanego, co w praktyce oznaczało rozszerzenie katalogu obiektów objętych opodatkowaniem.
Do opodatkowania zaczęły być zaliczane m.in. hale namiotowe, kontenery trwale związane z gruntem, wagi samochodowe, a także wybrane instalacje technologiczne i urządzenia techniczne. Organy podatkowe w 2025 roku wydały wiele interpretacji, w których kluczowe znaczenie miało pojęcie trwałego związania obiektu z gruntem oraz jego związku z działalnością gospodarczą.
Ryzyka dla podatników
Eksperci zwracają uwagę, że największym zagrożeniem w 2026 roku jest mechaniczne powielanie deklaracji z lat poprzednich. Po reformie z 2025 r. takie podejście może prowadzić zarówno do niedopłaty, jak i nadpłaty podatku, a w konsekwencji do sporów z gminą.
Szczególnie narażone są firmy posiadające rozbudowany portfel nieruchomości, zakłady produkcyjne oraz centra logistyczne. W ich przypadku błędy mogą dotyczyć setek, a nawet tysięcy pozycji w ewidencji środków trwałych.
Najczęstsze problemy w 2026 roku
W praktyce podatnicy najczęściej popełniają błędy związane z nieprawidłową identyfikacją budowli, takich jak place, drogi wewnętrzne czy sieci podziemne. Pojawiają się także problemy z błędną kwalifikacją obiektów jako budynków zamiast budowli lub odwrotnie.
Kolejnym ryzykiem jest nieuwzględnienie najnowszych interpretacji dotyczących trwałego związania obiektu z gruntem. W 2025 roku organy podatkowe prezentowały coraz bardziej rygorystyczne podejście, co ma bezpośredni wpływ na deklaracje składane na 2026 rok.
Znaczenie praktyki organów podatkowych
Eksperci podkreślają, że w obecnych realiach nie wystarczy analiza samych przepisów. Deklaracja DN-1 powinna uwzględniać również praktykę interpretacyjną oraz pierwsze linie sporów, które pojawiły się po wejściu w życie reformy.
To oznacza konieczność dokładnej weryfikacji majątku oraz bieżącej współpracy z doradcami podatkowymi, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych struktur nieruchomościowych.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli jesteś przedsiębiorcą lub właścicielem nieruchomości, musisz pamiętać, że w 2026 roku nie ma już okresu przejściowego. Deklarację DN-1 trzeba złożyć do 31 stycznia i powinna ona w pełni odzwierciedlać aktualny stan majątku oraz obowiązujące interpretacje podatkowe.
Warto wcześniej sprawdzić, czy posiadane obiekty nie podlegają nowym zasadom opodatkowania i czy ich kwalifikacja w deklaracji jest prawidłowa. To pozwoli uniknąć korekt, sporów z gminą oraz potencjalnych konsekwencji finansowych.
Podsumowanie
Zmiany w podatku od nieruchomości oznaczają powrót do sztywnego terminu składania deklaracji DN-1 oraz większą odpowiedzialność za ich poprawność. Po reformie z 2025 roku kluczowe znaczenie ma nie tylko treść przepisów, ale także praktyka organów podatkowych. Dla wielu podatników 2026 rok będzie pierwszym realnym testem nowych zasad.
