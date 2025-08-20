Zmiany w prawie budowlanym! Kto musi dostosować mieszkania do nowych wymogów?
Zmieniają się przepisy, które na lata zdefiniują wygląd i funkcjonalność polskich bloków. Ministerstwo Rozwoju i Technologii szykuje nowe regulacje, zgodnie z którymi w wielu budynkach obowiązkowe będą windy, a w toaletach pojawią się dodatkowe udogodnienia, takie jak specjalne umywalki czy ruchome poręcze. Celem zmian jest poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów i rodziców z małymi dziećmi.
Nowe przepisy w budownictwie. Obowiązkowe windy i zmiany w umywalkach
Polskie prawo budowlane czeka rewolucja. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt rozporządzenia, który wprowadzi nowe wymagania dotyczące dostępności budynków. Chodzi nie tylko o obowiązkowe windy w blokach, ale także o zmiany w projektowaniu łazienek i umywalek. Wszystko po to, by ułatwić życie osobom z niepełnosprawnościami, seniorom oraz rodzicom z małymi dziećmi.
Winda w każdym nowym bloku i budynku publicznym
Projekt zakłada, że każdy nowo projektowany budynek wielorodzinny liczący trzy lub więcej kondygnacji, a także gmachy użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o dwóch kondygnacjach i więcej, będą musiały być wyposażone w windę. To znacząca zmiana, bo dotychczas takie wymogi nie były obowiązkowe w każdym przypadku.
Lokale dla osób z niepełnosprawnościami
W budynkach z więcej niż czterema mieszkaniami część lokali będzie musiała być przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nowe przepisy precyzują m.in. minimalne powierzchnie manewrowe – 1,5 m x 1,5 m – w kuchniach, łazienkach i innych pomieszczeniach. Pojawi się też obowiązek stosowania drzwi bez progów oraz dodatkowych udogodnień, jak ruchome poręcze czy odpowiednio umieszczone umywalki w toaletach publicznych.
Efektywność energetyczna i bezpieczeństwo pożarowe
Zmiany nie ograniczą się tylko do dostępności. Rozporządzenie wprowadza również nowy standard „bezemisyjny” dla nowych budynków oraz wymóg instalacji systemów automatycznego sterowania, monitoringu i regulacji, o ile będzie to technicznie i ekonomicznie możliwe. To efekt wdrażania unijnej dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków z 2024 roku.
Projekt przewiduje też ograniczenia w stosowaniu rozwiązań sprzyjających szybkiemu rozprzestrzenianiu się pożarów, co ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców.
Kiedy trzeba stosować nowe przepisy?
Nowe regulacje będą obowiązywać przy projektowaniu, budowie, przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynku. Ważne jednak, że nie oznacza to obowiązkowej modernizacji już istniejących bloków. Jak wyjaśnił wiceminister Michał Jaros, właściciele starszych budynków nie będą musieli dobudowywać wind. Obowiązek powstaje jedynie w przypadku nowych inwestycji lub modernizacji.
Resort podkreśla, że celem zmian jest nie tylko dostosowanie prawa do unijnych wymogów, ale przede wszystkim poprawa komfortu życia mieszkańców. Wprowadzenie obowiązkowych wind i udogodnień w łazienkach ma znacząco ułatwić codzienne funkcjonowanie osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami oraz rodzinom z małymi dziećmi.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.