Zmiany w przepisach drogowych od marca 2026. Kierowców czekają nowe zasady
Od marca 2026 roku wchodzą w życie istotne zmiany w przepisach drogowych, które zaostrzają kary za najpoważniejsze wykroczenia. Nowe regulacje obejmą m.in. szybszą utratę prawa jazdy, surowsze konsekwencje za jazdę mimo zakazu oraz zmiany w systemie punktów karnych.
Zmiany w przepisach drogowych od marca 2026. Surowsze zasady dla kierowców
Od 2 marca 2026 roku wchodzą w życie istotne zmiany w przepisach drogowych, które znacząco zaostrzają odpowiedzialność kierowców za najpoważniejsze wykroczenia. Nowe regulacje obejmują m.in. rozszerzenie przypadków natychmiastowej utraty prawa jazdy, surowsze konsekwencje dla osób ignorujących zakazy prowadzenia pojazdów oraz zmiany w systemie punktów karnych. Celem przepisów jest ograniczenie niebezpiecznych zachowań i wyeliminowanie recydywy na drogach.
Co się zmienia?
Najważniejsza zmiana dotyczy przekraczania prędkości. Dotychczas natychmiastowe zatrzymanie prawa jazdy następowało po przekroczeniu prędkości o ponad 50 km/h wyłącznie w obszarze zabudowanym. Od marca 2026 roku sankcja ta obejmie także drogi jednojezdniowe dwukierunkowe poza terenem zabudowanym.
Oznacza to, że przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h na drogach krajowych i wojewódzkich również będzie skutkować utratą prawa jazdy. Z tej sankcji wyłączone pozostają autostrady i drogi ekspresowe o dwóch jezdniach.
Ministerstwo Infrastruktury wskazuje, że to właśnie na drogach jednojezdniowych dochodzi do największej liczby wypadków i ofiar śmiertelnych.
Jazda mimo zakazu – nowe konsekwencje
Zmiany szczególnie dotkną kierowców, którzy prowadzą pojazd mimo administracyjnego zatrzymania prawa jazdy. Dotychczas takie zachowanie skutkowało przedłużeniem okresu zatrzymania uprawnień. Od marca 2026 roku będzie oznaczało cofnięcie prawa jazdy.
W praktyce oznacza to:
- utratę uprawnień na co najmniej 5 lat,
- brak możliwości skrócenia tego okresu,
- konieczność ponownego przechodzenia całej procedury egzaminacyjnej po upływie kary.
Nowe regulacje mają ograniczyć zjawisko wielokrotnego łamania zakazów prowadzenia pojazdów.
Zmiany w systemie punktów karnych
Nowe przepisy obejmują również system punktów karnych. Za najpoważniejsze wykroczenia nie będzie już możliwe skracanie okresu ich obowiązywania poprzez kursy redukcyjne.
Projekt zakłada listę 66 naruszeń, za które punkty karne będą usuwane dopiero po upływie roku. Oznacza to:
- większe ryzyko przekroczenia limitu punktów,
- szybszą utratę prawa jazdy,
- ograniczoną możliwość „ratowania się” szkoleniami.
Zmiany te obejmą także osoby posiadające prawo jazdy od niedawna.
Prawo jazdy od 17 lat – na nowych zasadach
Od 3 marca 2026 roku ponownie możliwe będzie uzyskanie prawa jazdy kategorii B przez osoby, które ukończyły 17 lat. Jednak nowe przepisy wprowadzają bardzo restrykcyjne warunki.
Młody kierowca:
- musi posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów,
- przez pierwsze 6 miesięcy może prowadzić wyłącznie pod nadzorem dorosłego opiekuna,
- obowiązuje go zerowy limit alkoholu,
- nie może prowadzić pojazdu poza granicami Polski do ukończenia 18 lat.
Prawo jazdy wydane 17-latkowi będzie oznaczone specjalnym kodem. Naruszenie zasad nadzoru będzie traktowane jak prowadzenie pojazdu bez uprawnień.
Dłuższy okres próbny
Nowi kierowcy zostaną objęci wydłużonym okresem próbnym. Będzie on wynosił:
- 2 lata dla osób, które uzyskały prawo jazdy po ukończeniu 18 lat,
- 3 lata dla kierowców, którzy zdobyli uprawnienia w wieku 17 lat.
W okresie próbnym obowiązuje limit 12 punktów karnych. Po jego przekroczeniu kierowca zostanie skierowany na obowiązkowe, odpłatne szkolenie doskonalące, obejmujące m.in. jazdę w warunkach ograniczonej przyczepności i hamowanie awaryjne.
Trzy wykroczenia w okresie próbnym mogą skutkować cofnięciem uprawnień.
Co to oznacza dla Ciebie?
Dla kierowców nowe przepisy oznaczają znacznie większą odpowiedzialność za styl jazdy. Przekroczenie prędkości poza terenem zabudowanym, ignorowanie decyzji administracyjnych czy kumulowanie punktów karnych będzie miało poważniejsze konsekwencje niż dotychczas.
Osoby planujące uzyskanie prawa jazdy – zwłaszcza młodzi kierowcy – muszą liczyć się z dłuższym okresem kontroli i dodatkowymi ograniczeniami. Warto już teraz zapoznać się z nowymi zasadami, aby uniknąć kosztownych błędów po wejściu przepisów w życie.
Podsumowanie
Od marca 2026 roku prawo jazdy stanie się uprawnieniem trudniejszym do utrzymania. Nowe przepisy zaostrzają kary za nadmierną prędkość, jazdę mimo zakazu i poważne wykroczenia punktowe. Zmiany mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach i ograniczenie liczby wypadków, ale jednocześnie wymagają od kierowców większej dyscypliny i znajomości przepisów.
Kucharz z dyplomem, pracował w wielu renomowanych restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.